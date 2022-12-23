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為救父捐6成肝台北馬棄賽　正妹科長今年捲土重來頂寒流全馬完賽

▲南投縣政府正妹科長卓靜如（右）不但是捐肝救父的孝女，日前還參加台北馬拉松完賽。（圖／卓靜如提供，下同）

▲南投縣政府正妹科長卓靜如（右）不但是捐肝救父的孝女，日前還參加台北馬拉松完賽。（圖／卓靜如提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣新聞及行政處機要行政科長卓靜如雖然在公門服務，卻相當熱愛路跑和戶外活動，不過去年因父親肝疾嚴重，她毅然捐肝救父，也放棄了準備許久的台北馬拉松賽事；她在今年12月18日的台北馬拉松賽捲土重來，不但克服捐肝對身體的影響、寒流低溫的考驗跑完全程，還創下超乎預期的成績，在孝行外又寫出一段勵志的生命故事。

卓靜如個性陽光開朗、喜歡運動，個人臉書上時常看到她分享到全國各地參加路跑賽的身影，曾以不到4小時完成全馬，更在3年前的第七屆月潭環湖馬拉松賽奪下超半馬女子組冠軍；35歲的她結婚時，還與夫婿親赴500元鈔票上的大霸尖山拍婚紗照，在自己最愛的大自然中立下山盟海誓。

▲南投縣政府正妹科長卓靜如不但是捐肝救父的孝女，日前還參加台北馬拉松完賽。（圖／卓靜如提供）

可惜卓父的身體狀況卻出狀況，去年12月罹患急性肝硬化，想要保命唯有換肝一途，卓靜如當時原已報名參加台北馬拉松賽，但孝順的她為了救爸爸一命，鼓起勇氣決定捐肝，手術不巧安排在台北馬前一天，只能忍痛放棄，捐出6成肝臟的她仍下定決心，隔年一定要完成參賽的心願。

▲南投縣政府正妹科長卓靜如不但是捐肝救父的孝女，日前還參加台北馬拉松完賽。（圖／卓靜如提供）

卓靜如為了重返路跑賽場，手術後約4個月就開始慢慢恢復練跑、接著也回復登山，培養調節體能狀態，終於在18日當天順利參加台北馬拉松，以意想不到的4小時9分33秒成績完成全馬，肝功能指數等也維持正常，證明自己已克服捐肝對身體的影響，也讓父親感到既放心又欣慰。

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