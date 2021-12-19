台北馬拉松5人OCHA「全部清醒」！ICU醫讚：台北復活節

▲台北馬拉松多名跑者昏厥倒地。（圖／記者張君豪翻攝）



記者柯振中／綜合報導

台北馬拉松19日上午6點30分開跑，開始後不斷傳出跑者身體不適就醫的狀況，其中5人到院前心肺功能停止，所幸搶救後恢復生命跡象。對此，ICU醫師陳志金看到報導，一度以為是2人OCHA，點開才知道，竟有5人出現這種狀況，不過因為搶救得宜，5人都恢復心跳、清醒過來，讓他大讚「台灣的EMT、現場醫護、急診等等醫療真的很棒」。

台北馬拉松上午6點30分在市府前廣場開跑，市長柯文哲、副市長黃珊珊、活動大使盧彥勳等人代表鳴槍。不過馬拉松開始後，一共傳出7人身體不適，其中5人到院前心肺功能停止（OCHA），所幸經過賽事醫護組緊急處理，均恢復生命跡象，後續送往附近的醫院治療。

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▲所幸經過搶救，5人均恢復生命跡象，且清醒過來。（圖／台北市政府）



對此，陳志金在臉書分享，剛開始看到「均恢復生命跡象」時，一度以為有2人OCHA，點開報導才知道，患者竟然有5人，讓他嚇了一跳。

所幸5名心跳停止的跑者，不但恢復了心跳，更難得的是全數清醒，意味著搶救得宜，讓陳志金忍不住稱讚，台灣的EMT（緊急醫療技術員）、現場醫護及急診等醫療真的很棒，這應該是世界級的新聞，也因此引述網友的說法，戲稱「台北復活節」。