為小事濺血！鄰居「氣噗噗調解」　2女持石塊+鐵條互毆...滿地血

▲台中太平今日上午發生一起嚴重糾紛，一名菜商與隔壁住戶因為機車擦撞問題發生口角，調解時竟持石塊、鐵條互相攻擊，留下滿地鮮血。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



記者許權毅／台中報導

台中市太平區長億六街今（22）日發生一起互毆濺血事件，一名葉男經營蔬果行，日前廠商貨車不慎擦撞到隔壁住戶吳女的機車，吳女要求該名司機儘速處理，葉男認為吳女不該刁難司機，今日上午跟妻子上前調解，不料雙方大打出手，葉妻跟吳女分別持掃把、細鐵條以及石塊互擲，現場留下滿地血痕，雙方互告傷害。

太平分局警方初步調查，39歲葉男跟妻子34歲顧女經營蔬果行，日前一名貨車司機前來送貨，結果不慎擦撞到42歲吳女的機車，見機車沒有嚴重損傷，便將機車扶好，之後便離去，吳女上前跟蔬果行理論，認為應該要處理損失，葉男跟顧女則認為不應該刁難司機。

今日上午接近8點，葉男跟顧女前去向吳女以及同戶的林男協調，不料一開口雙方口氣都不佳，葉男表示：「不然就報警！」等語，雙方火氣上來，隨手撿起掃把、細鐵條以及石塊互毆，葉妻雙手擦挫傷，吳女則是頭部挫傷，皆送往長安醫院治療。

太平分局太平所所長廖文雄表示，雙方均要提出傷害告訴，依法受理進行偵辦。太平分局呼籲，眾遇事應冷靜、理性處理，切勿以不法之行為為之，警方對於脫序行為絕不寬貸。