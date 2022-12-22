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男友約會騎「阿桑型摩托車」　妹子狂遇熟人：好丟臉！兩派戰翻了

▲▼騎車看手機,交通違規,交通安全,低頭族,機車騎士低頭看手機。（圖／記者季相儒攝）

▲很多人會以機車代步。示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

跟男友出門約會，會在意機車的新舊、款式嗎？一名女網友發文表示，兩人約會時，男友總堅持騎車，且騎的還是有大菜籃的「阿桑式」舊摩托車，讓她覺得很丟臉，進而不想要出門。貼文曝光後，讓兩派網友戰翻了。

女網友在Dcard上，以「男友騎媽媽的機車載我讓我覺得好丟臉」為題發文，提到兩人交往前，她就知道男友會騎媽媽的舊摩托車代步，不過在一起以後，她才知道原來是「菜市場阿桑」騎的那種車，不只顏色鮮艷，前方還有大菜籃。

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原PO說，本心想只是交通工具倒無妨，但因為常會在路上遇到認識的人，所以不禁感到丟臉。為了避免類似情況，所以她委婉告訴男友，以後兩人搭大眾運輸工具約會就好，怎料對方卻覺得公車、捷運不方便，仍堅持要騎車。

由於雙方無法達成共識，因此原PO就決定減少兩人出門的頻率，想不到男友這時卻又覺得是她不愛了才會不想約會，讓她很傷腦筋。

▲▼台北捷運車廂民眾自動保持社交距離。（圖／記者許靖騏攝）

▲男友堅持騎車出門，不想搭捷運或公車。（示意圖／記者許靖騏攝）

貼文曝光後，一票網友認為，「幹嘛那麼在意別人眼光啊」、「感覺你年紀應該很小吧？我以前也會很介意，但後來長大才發現，會讓人羨慕嫉妒的一直不是物質喔，讓人丟臉的不是車款而是人」、「認識的人應該也不會對你坐買菜車有什麼感想，可能甚至都不記得，很多時候都是自己介意而已，放寬心吧」。

不過也有不少網友認為，「不太懂為什麼那麼多人嘴，我覺得原PO心態不過分，沒有因為機車就不想跟對方在一起或是要求對方要買新的，而且也沒要求對方一定要載，自己選擇搭大眾運輸沒什麼問題吧」、「抱歉逆風問一下，我看不太出來問題在哪？不想坐買菜車、想坐大眾運輸是不OK的嗎」、「男友騎買菜車載著女友遇到認識的人，是我也很難不覺得丟臉欸，而且原PO並沒有希望男友另外買一台，而是以搭大眾運輸工具代替，這個想法其實還不錯」。

另外，也有網友認為溝通才是最好的解決方式，「直接講啊！每次都要我們男生通靈」。

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