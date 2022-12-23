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遭爆父母輔選有功子女臨時變正職　南投縣府：依中央規定任用

▲南投縣政府遭爆有縣長林明溱選舉樁腳的年輕子女靠父母關係升任正職技工、駕駛。（圖／記者高堂堯攝，下同）

▲南投縣政府遭爆有縣長林明溱選舉樁腳的年輕子女靠父母關係升任正職技工、駕駛。（圖／記者高堂堯攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府2位年紀都不到30歲的臨時人員，疑因雙方父母是縣長林明溱過去的競選樁腳，2代共4人獲酬庸進入縣府工作，2名年輕人更受惠於父母與縣長的良好關係，從臨時人員一躍成為正職技工、駕駛，引發其他臨時人員不滿；南投縣政府則回應，相關職務依實際用人需求和相關法規辦理任用，絕無裙帶關係。

有知情人士向媒體踢爆，2名靠父母關係進入縣府、升任正職人員者分別是縣府新聞行政處機要行政科的25歲張姓女職員，以及28歲公務車駕駛林姓男子；其中張女原本只是臨時人員、曾在文化局擔任文書收發工作，卻疑因母親在縣長室擔任技工而升任為正職技工，薪水也從2萬4000元增至3萬3500元。

▲南投縣政府遭爆有縣長林明溱選舉樁腳的年輕子女靠父母關係取得技工、駕駛等「鐵飯碗」職務。（圖／記者高堂堯攝）

林姓駕駛的父親則在林明溱還沒選上縣長前，就開始為其開車服務，他去年也隨父親的腳步進入縣府擔任公務車司機，不到一年時間就從臨時人員專為正職駕駛。

根據《行政院94.10.11.院授人企字第0940065246號函》（http://weblaw.exam.gov.tw/SorderContent.aspx?SoID=93626），為貫徹政府員額精簡政策，地方機關學校工友（含技工、駕駛）不論超額與否，均予全面凍結不補；爆料者指出，縣府違反長期施行的函令增補技工和駕駛，讓張女和林男能在不違法犯紀之下，就享有正式公務員的「鐵飯碗」和各種補助或福利，是讓其他更資深臨時人員群情憤慨的原因。

▲南投縣政府大樓。（圖／南投縣政府提供）

《東森新媒體ETtoday》記者赴司機休息室向現職公務車駕駛求證，不過有駕駛員表示年輕同事不只一人，也強調用人都是網路公開應徵來的，不會有靠關係走後門的情形。

南投縣政府新聞行政處對此回應，2人的職缺任用皆依中央的相關規定，以及地方政府實際的用人需求辦理，一切合法，否認期間有裙帶關係考量，而縣長常接待外賓、因此錄用外文能力佳的張女擔任技工予以協助，林男亦具備職業駕駛執照且表現良好，才能升任正職人員。

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