1票1000元！選前之夜南投再辦5賄選案　3樁腳收押

▲南投查賄團隊於選前之夜聲押3名候選人樁腳獲准。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

南投地檢署持續嚴查賄選，於25日選前之夜偵辦5起案件，其中有2起以一票1000元價碼行賄，最後共有第一選區曾姓縣議員候選人許姓樁腳、草屯鎮某鎮民代表候選人李姓樁腳、埔里鎮某鎮民代表候選人劉姓樁腳3人遭聲押獲准，並正拘提設透過樁腳行賄選民的南投市某市民代表候選人到案中。

南投地檢署檢察官張姿倩指揮南投縣刑大、南投縣調站、中機站、刑事局偵六隊第一隊，偵辦南投縣南投市第1選舉區某市民代表賄選案，查得該候選人透過簡姓樁腳向選區有投票權之選民以每票500元交付賄賂，請求投票支持，訊後認簡姓樁腳涉投票行賄罪嫌重大，交保5萬元，同時拘提該候選人到案中。

張姿倩另指揮南投縣刑大、中興警分局、南投縣調查站，繼續追查南投市第1選舉區（南投市、名間鄉）曾姓縣議員候選人現金買票賄選案，查得許姓樁腳交付賄款予劉姓樁腳，由劉姓樁腳向選區有投票權之選民以500元之代價交付賄賂，請求投票支持曾姓候選人，訊後認2樁腳均涉投票行賄罪嫌重大，劉姓樁腳交保5萬元，許姓樁腳則有勾串共犯、證人之虞，檢方於深夜向法院聲請羈押並禁止接見、通信，稍早獲裁准。

▲南投查賄團隊於選前之夜再查辦5案，聲請羈押3樁腳獲准、拘提1代表候選人。（圖／記者高堂堯翻攝）

檢察官林宥佑則指揮南投縣調查站、偵六隊第一隊、南投縣刑大、草屯和中興警分局，偵辦李姓樁腳為南投縣第2選舉區（草屯鎮、中寮鄉）某縣議員候選人，及草屯鎮第1選舉區某鎮民代表候選人現金買票賄選案，查得李姓樁腳向選區有投票權之選民以1000元之代價交付賄賂，請求選民投票支持2位候選人，訊後認其投票行賄罪嫌重大，有勾串共犯、證人之虞，於昨日深夜向法院聲請羈押並禁止接見、通信，稍早獲裁准。

檢察官李英霆指揮中機站、南投縣刑大、埔里警分局，偵辦黃姓樁腳為埔里鎮第1選舉區某鎮民代表候選人現金買票賄選案，查得黃姓樁腳向選區有投票權之選民以500元之代價行求、期約及交付賄賂，請求選民投票支持該候選人，並循線查得劉姓樁腳為行賄資金提供者，經搜索劉姓樁腳處所，訊後認其投票行賄罪嫌重大，有勾串共犯、證人之虞，於今日凌晨向法院聲請羈押並禁止接見、通信獲准。

檢察官蘇厚仁指揮南投縣調查站、竹山警分局偵辦林姓樁腳為第4選舉區（竹山鎮、鹿谷鄉）某縣議員候選人投票行賄案，查得林姓樁腳向選區有投票權之選民以每票1000元交付賄賂，請求選民投票支持該候選人，訊後認林姓樁腳涉犯投票行賄罪嫌重大，諭知交保5萬元。