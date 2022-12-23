市長室可遙望總統府？　柯文哲：上班第一天就在看「都是幻覺」

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲8年任期將滿，25日就將卸下市長大位，23日特別開放媒體拍攝辦公室整理狀況。除了辦公區域外，柯文哲也回到市長室後方休息室整理，外界盛傳市長室可以遙望總統府，他笑說，「都是幻覺」，稱自己上班第一天就在看，哪裡看得到？後來還不信邪到12樓再看一遍，「看來看去都沒看到」。

▲台北市長柯文哲卸任前夕收拾辦公室並與媒體道別。（圖／記者李毓康攝）



北市府23日開放媒體拍攝柯文哲辦公室整理，只見偌大的市長室已經清理的差不多，只剩下幾個書櫃準備做最後整理。柯文哲依序把書籍做「留下、送人、丟掉」的分類，值得一提的是，柯文哲留下了不少管理學類的書籍，但其中還包括「蔡英文兩岸政策的心路歷程」一書，引發媒體關注。

除了辦公區域的整理外，柯文哲回到後方休息室時，見到躺椅就先躺上去休息，還笑說，外界說這邊可以遙望總統府，「都是幻覺」，稱自己上班第一天就在看，哪裡看得到？後來還不信邪到12樓再看一遍，「看來看去都沒看到」。

另外，休息室裡也放著幾件醫師袍，柯文哲今天一併整理。只見柯文哲一邊拆保潔袋一邊念道「不要拍我收衣服」，但沒停下手邊動作繼續收拾，他還笑說，標題已經下好了，「標題叫柯P回來了」。