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迷戀女乘客！騙要還錢約見面　變態白牌車運將強吻熊抱...下場曝

▲桃園市擔任白牌計程車運將陳姓男子去年4月佯稱女乘客遺留現金為由約出見面，卻乘機強吻、熊抱女乘客，事後報警提告。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲桃園市擔任白牌計程車運將陳姓男子去年4月佯稱女乘客遺留現金為由約出見面，卻乘機強吻、熊抱女乘客，事後報警提告。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子擔任白牌計程車駕駛，因載送關係而認識心儀女乘客，去年4月間陳佯稱要歸還之前出借外套時，對方遺留在口袋裡的現金，約女乘客見面，竟趁獨處機會乘機強吻，還對女乘客熊抱，女乘客驚魂未定趕緊下車逃離，事後報警提告；陳男在地院法官審理時否認犯行，法官審結依強制猥褻罪判處有期徒刑8月，全案還可上訴。

檢警調查，40歲的陳姓男子為白牌計程車運將，去年3月間因載送乘客認識1名女子，當時雙方曾在通訊軟體互加LINE作為轎車聯繫用，同年4月6日下午1時許，陳男以先前借給女乘客的外套口袋裡，發現對方遺留的現金為由，約對方在中壢某燒肉店前見面。

陳駕車抵達燒肉店附近，以附近不方便停車為由請女乘客上車，女子不疑有他上車後，卻趁停等紅燈2人獨處機會乘機伸手撫摸其手臂，女子閃躲後，陳將車輛停放路旁，卻在違反女子意願下撲向女子，乘機親吻嘴巴、撫摸雙耳，女子驚魂未定之餘，陳還將雙手穿過女子腋下熊抱，過程持續約5至10秒，女子嘗試推開陳男表示拒絕，陳仍試圖再次親吻女子嘴巴，經女子閃躲未讓陳得逞。

後來女子趁陳男下車購物空檔，撥打電話向友人求救，逼陳將她載回燒肉店，陳才悻悻然離去，女子隨即向中壢警方報案提告，檢方偵結依妨害性自主罪嫌將陳男起訴。

陳否認強制猥褻等犯行，辯稱在抱女子之前曾詢問「可否抱一下」，女子也張開雙手，我們雙方即擁抱一下。親吻女子嘴巴前也曾詢問「可以親你嗎？」女子也沒有拒絕亦未有答應，我就親上去等語。

法官審酌，陳男明知案發前女子與其並無任何私交，雙方亦無男女情感存在，竟為滿足自己私慾，未經其同意即利用在空間狹隘轎車獨處機會，強行親吻及擁抱女子，本案強制猥褻犯行，已侵害女子之性自主權，被告陳男犯後否認犯行，毫無反省之意，依強制猥褻罪判處有期徒刑8月，全案還可上訴。

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