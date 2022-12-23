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俄羅斯不演了！　普丁首次脫口：現在的局勢就是「戰爭」

▲▼俄國總統普丁訪白俄羅斯，與總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）會面。（圖／路透）

▲俄國總統普丁首次脫口說烏俄衝突是場「戰爭」。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯總統普丁22日在記者會中首度公開承認，自今年2月入侵烏克蘭以來，目前的局勢就是一場「戰爭」。他同時強調，美國軍援的愛國者防空系統已經過時，俄羅斯的導彈系統能輕易將其擊落。

根據《商業內幕》報導，過去10個月以來，普丁（Vladimir Putin）堅稱俄國是對烏展開「特別軍事行動」，任何使用「戰爭」、「入侵」等字眼的人，都被依傳播虛假訊息的罪名逮捕，最高可處15年監禁，但如今普丁卻自己打破這項規定。

普丁22日在記者會中首度表示，自今年2月入侵烏克蘭以來，目前的局勢就是一場戰爭，「我們的目標不是發動軍事衝突，相反的是，我們要結束這場戰爭，這就是我們要努力的方向。」

除此之外，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）訪美之後，美國承諾將向烏克蘭提供價值18.5億美元（約新台幣567億元）的額外軍事援助，包括愛國者防空系統。普丁則對此表示，愛國者防空系統早已過時。

普丁說，「愛國者防空系統已經過時，總是能找到解方，俄羅斯將摧毀愛國者系統。」他表示，所有武裝衝突都將透過談判結束，這也意味著，烏克蘭最終將被迫割讓土地以換取和平，「基輔方面越早明白這一點越好。」

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）向記者表示，澤倫斯基和美國總統拜登（Joe Biden）會晤的行動顯示，烏克蘭沒有準備好談判，「美國正在與俄羅斯打一場代理人戰爭。」

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