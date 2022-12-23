俄太空總署前署長「在烏東遭砲擊負傷」　曾與馬斯克線上互嗆

▲俄聯邦太空總署前署長羅戈辛（左）4月曾帶總統普丁、白俄羅斯總統盧卡申科參觀東方太空發射場。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社



俄羅斯聯邦太空總署前署長羅戈辛在烏克蘭東部遭砲擊受傷且須動手術。羅戈辛是力挺俄國總統普丁侵略烏克蘭的忠誠擁護者，且曾在推特與億萬富豪馬斯克互嗆而聞名。

羅戈辛（Dmitry Rogozin）今天表示，他在俄國控制的烏克蘭東部頓內茨克市（Donetsk）遭遇砲擊而受傷，需要接受手術。

羅戈辛是力挺俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）今年2月侵略烏克蘭的忠誠擁護者，他正率領一個軍事幕僚團隊，向協助俄軍作戰的親俄部隊提供意見。

他曾在推特（Twitter）與美國億萬富豪、太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克（Elon Musk）互嗆。羅戈辛已在今年7月卸下俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）署長職務。

羅戈辛在他的社群媒體Telegram頻道發文說，有一塊金屬碎片從他的右肩胛骨上方刺入，導致背部受傷，需要接受手術。

俄羅斯塔斯社（TASS）報導，昨晚的砲擊事件發生在頓內茨克市一間旅館，正好是羅戈辛與當地官員和一群幕僚的下榻處。

俄方調查人員指出，這起砲擊事件造成人員死傷，且是「高精準度的武器所致…推測可能是法國製的凱撒（Caesar）自走砲」。

羅戈辛說，砲擊發生時，他們正在旅館餐廳舉行「工作會議」；國營「俄羅斯24」電視台（Rossiya 24TV）則報導，羅戈辛當時是在慶祝他的59歲生日。

此外，俄國國防部今天指出，國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）赴前線視察，且跟官兵談話並表達感謝。

法新社報導，俄國國防部釋出蕭依古視察營房的影片，還可看到他在戰壕之間走動，並稱他正在檢視「人員及軍事裝備的部署狀態…視察軍事單位的陣地，還有人員的駐紮和供暖情況」。