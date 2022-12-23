普丁盼外交談判：俄羅斯想要盡快結束烏克蘭戰爭

▲普丁再次表明希望和談結束戰爭，但被柯比戳破說詞。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）訪美結束與拜登會面後，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）22日公開表明，俄羅斯希望結束烏克蘭戰爭，而這無可避免地會涉及外交解決方案。美國白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）對此表示，普丁實際行為毫無透露任何想談判的意願。

路透社報導，普丁表示，俄羅斯的目標不是要繼續軍事衝突下去，「相反地，是想結束戰爭」，「我們將會努力結束這一切，當然，愈快愈好。」

柯比則指出普丁根本毫無停戰的意圖，實際上俄軍在烏克蘭的地面和空中行動，都表明了普丁想要繼續以暴力加害烏克蘭人民，並且進一步升級戰爭。

柯比強調拜登對與普丁對談持開放態度，但前提是普丁展露出認真想和談的意願。事實上這不是俄羅斯第一次表明想要和談，但烏克蘭及其盟友評估俄軍的動向和普丁行事作風，一致認為這是俄方想丟煙霧彈爭取時間的做法，因為俄軍在前線蒙受重挫和連連撤退，俄烏戰爭進行至今10個月，已遠遠超出普丁先前的設想。

普丁對記者表示，「我已經說過很多次了，敵對的行動會增加更多不合理的損失。」他說史上所有軍事衝突，最終都是循外交管道進行和談作結，參與衝突的任何一方遲早都要坐下來進行談判，「只要反對我們的人愈早意識到這點就愈好。我們從來沒有放棄要和談。」

俄方再次指責烏方不願和談。基輔方面則說和談前提，是俄軍必須立即停止所有攻擊，並且放棄包括克里米亞在內，所有侵占的烏克蘭領土。