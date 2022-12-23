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澤倫斯基結束訪美再與波蘭總統會談2小時　跨邊界返抵烏克蘭

文／中央社

烏克蘭總統澤倫斯基的發言人告訴法新社，澤倫斯基結束訪問美國的歷史性行程後，已經返回烏克蘭。這是他在俄羅斯2月全面進攻烏國後的首場國際訪問。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）結束訪美，停留波蘭與總統杜達（Andrzej Duda）進行會談2小時。（圖／路透）

▲澤倫斯基與波蘭總統杜達進行會談2小時。（圖／路透，下同。）

總統的新聞秘書尼基佛洛夫（Sergiy Nykyforov）證實澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在波蘭短暫停留後，已經跨過國界返回烏克蘭。

路透社報導，澤倫斯基在波蘭期間，與該國總統杜達（Andrzej Duda）進行將近2小時的會談。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）結束訪美，停留波蘭與總統杜達（Andrzej Duda）進行會談2小時。（圖／路透）

▲澤倫斯基在波蘭短暫停留後，目前已經跨過國界返回烏克蘭。

澤倫斯基在波蘭東南部的熱舒夫（Rzeszow）與杜達會面後，在通訊應用程式（App）Telegram上表示：「我們為一場全面戰爭帶來歷史性挑戰的今年做了總結。」

「我們也討論未來戰略計畫、雙邊關係，以及2023年的國際層級互動。」

美國在戰略上是基輔政府最重要的盟邦，波蘭則是烏克蘭的鄰國，兩國歷史淵源深遠。

澤倫斯基21日訪問華府，與美國總統拜登（Joe Biden）會談，拜登正式宣布提供愛國者飛彈強化烏克蘭防空。澤倫斯基在美國國會演講時則說，2023年是戰爭轉捩點，呼籲美國加強對俄羅斯制裁。

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