中國官方內部數據曝光　全國20天「累計2.48億人染疫」

▲中國官方內部通報在網路上流傳，提到北京疫情進入危重症、重症高峰期，醫療救護系統承受較大壓力。（圖／視覺中國）

記者柯沛辰／綜合報導

一份中國國家衛健委21日的會議紀要在網路上流傳，內容估算中國20日單日新增感染人數直逼3700萬，過去20天累計已感染2.48億人，人群累計感染率達到17.56％，處於快速發展階段，必須盡快提升救治能力，因為隨著元旦、春節鄰近，疫情將從城市向農村地區擴散，但農村醫療衛生條件差，縣醫院是「守衛農村居民健康的重要關口」。

根據文件，中國國家衛健委主任馬曉偉在會議中表示，目前過內各地疫情逐步呈現快速上升，隨著全國防控措施進一步調整，加上春運和春節期間人群大規模流動，城市和農村將同時出現感染率增長的局面，然而農村醫療資源底子薄、慢性病老年人多，一旦感染快速蔓延，局面更為嚴峻。

根據統計，「單日新增感染率」若按省分來排名，前五名依序分別是四川、安徽、湖北、上海和湖南；若按城市來排名，則是成都、蘭州、合肥和上海。至於「累計感染率」，超過50％的僅北京和四川，而後介於20％到50％的省分，依嚴重程度排序是天津、湖北、河南、湖南、安徽、甘肅和河北。

「累計感染人數」部分，四川、河南、湖北超過2000萬人，1000萬到2000萬之間的省份依序是湖南、河北、廣東、北京、安徽、山東，超過500萬的則有6個城市，分別為北京、成都、武漢、天津、鄭州和重慶。

▲各地醫院發熱門診大排長龍。（圖／路透）

內容提到，中國各地區疫情流行存在較大差異，京津冀、成渝地區、兩湖地區、華中地區疫情發展相對較快，尤其京津冀地區目前處於疫情高位流行階段。長三角、珠三角、西北和東北地區的疫情流行進展相對滯後。

其中，北京雖已度過疫情高峰期，但每日仍有大量的新增感染者，進入危重症、重症高峰期，醫療救護系統正面臨較大壓力。四川則疫情快速發展至高位，是繼北京之後，第二個人群累計感染率超過50％的省分，且包括成都在內多個城市處於疫情高峰，全省醫療救治壓力大。

自12月1日以來，中國19個省累計報告1100例感染者基因組，共發現12種Omicron變異株，主要流行的是BA.5.2、BF.7、BM.7。其中，北京、黑龍江、貴州和新疆4個省份以BM.7占比最多，其他省分則是BA.5.2占比高，目前為止尚未發現傳播力、致病力和免疫逃脫等明顯變化的新變異株。

▲許多醫院目前正承受極大壓力。（圖／新民晚報）

會議綜合研判分析，預計12月下旬，中國多個省份將陸續進入疫情流行高峰期，目前疫情快速上升的省份，正在或將要呈現由省會城市向中小城市和農村地區輻射的態勢，所以必須加強對此類地區流行高峰應對的準備工作，且在疫情流行高峰後一周左右，將出現重症和非重症高峰，各地要根據疫情流行進度，全面做好醫療救治等各項準備工作。

北京市衛健委黨委書記、副主任鍾東坡表示，將重點保障0到6歲兒童、孕婦產婦、嚴重精神病患、殘疾人士，並大力提升基層醫療服務能力，以分級、分類完善分級診療的機制與流程，並制定新冠重症居家監測的預警標準，同時暢通醫院接診通道，要求各醫院對120轉運的急危重症患者應收盡收，不得拒診，不得占用轉運車輛急擔架資源，加強重症醫療救治能力建設，集中力量全力救治重症患者。

中國國家衛健委主任馬曉偉重申，絕不允許任何醫院以任何理由推諉、拒絕新冠患者，特別是老年和兒童重症患者，要直接轉診到三級醫院，並對老年重症患者開通綠色通道、積極救治，有些死亡事件發生在三級醫院，「我們不會批評，只要這些醫院盡職了。如果三級醫院一個死亡病例都沒發生，恰恰說明這些醫院拒收高危病人。」

馬曉偉指出，隨著元旦、春節鄰近，春運大規模人員流動會導致疫情從城市向農村地區擴散，農村流行高峰將逐步出現，農村醫療衛生資源底子薄、基礎條件差，留守老人、兒童抵抗能力差，加上春節期間藥品物流配送困難等不利因素，未來一段時間，農村疫情救治壓力將驟然升高，縣醫院是守衛農村居民健康的重要關口。

▼不少地方藥品短缺，網路上也搶購一空。（圖／路透）