招名威警告小三通「搭上疫情熱潮」　超強變異株BF.7恐肆虐台灣

▲行政院宣布小三通春節期間復航，正好遇上中國大陸疫情爆發。（資料照／記者蔡紹堅攝）

記者柯沛辰／綜合報導

「小三通」自疫情爆發後，中斷超過2年半，行政院22日宣布自明年1月7日起復航，對象以金馬地區民眾、陸配為限。不過，毒理專家招名威擔心，此時開放小三通，不僅搭上中國大陸疫情熱潮，而且對岸目前流行的BF.7變異株，傳染力極強，恐讓本土尚未染疫的1500萬人淪陷。

招名威在臉書發文表示，台灣目前染疫總人數約800多萬，雖只佔總人口的1/3，但每天仍有1萬多人確診，況且台灣社會尚未從上一波疫情中完全恢復，次世代疫苗接種率又低，所幸病毒已逐漸和人類共存化，才未造成重複性的大規模感染。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，招名威提醒，目前中國大陸疫情嚴峻，流行的變異株是BF.7，R0值是10至18，最多能1傳18，傳染力極強，比現行在台灣的BA.4、BA.5的R0值5左右高出很多，特別是現階段正處於爆發的時間，到過年後都會是高峰期。

▲招名威指出，BF.7對台灣來說是新的病毒株，若傳入，恐在本土肆虐。（圖／記者林敬旻攝）

招名威認為，如果BF.7導入台灣，對本土大眾而言是新的突變株，不僅可能造成重複感染，連1500萬的未染疫者也會成為其感染目標，「不建議這個時候開放小三通」、「千萬不要重蹈2020年春運的覆轍」。

招名威說，如果真的開放小三通，剛好會搭到對岸疫情的熱潮，若配套措施無法從嚴把關，或採取嚴格的檢疫限制，「BF.7不只會在金門、馬祖，在台灣島內肆虐必將是無可避免的事情。」

▼招名威臉書全文。（圖／翻攝自臉書／招名威教授 毒理威廉）

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完