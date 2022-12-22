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又是投資詐騙！桃園男臨櫃匯款10萬美元　警及時喊卡保住血汗錢

▲桃園市黃姓男子昨（21）日到龜山區某銀行臨櫃欲匯款10萬美元，行員質疑遭詐騙通知轄區女警協助解釋恐遇投資詐騙。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市黃姓男子21日到龜山區某銀行臨櫃欲匯款10萬美元，行員質疑遭詐騙通知轄區女警協助解釋。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

年關將屆，投資型詐騙橫行！桃園市黃姓男子昨（21）日到龜山區某銀行臨櫃遇匯款10萬美元（約合台幣306萬元）到陌生帳戶，行員詢問匯款用途，黃男卻一問三不知，聲稱是要投資賺錢，因金額過大懷疑遭詐騙，正好龜山警方2名員警到場，其中女警詢問黃匯款用途，再根據其手機內容研判是投資型詐騙，解釋再三後，黃男恍然大悟，打消匯款念頭，對員警及時勸阻保住辛苦存下來的血汗錢。

龜山警方指出，這名40歲黃姓男子於昨天下午到龜山區某銀行臨櫃欲匯款美金10萬元至國外帳戶，因金額太大引起行員關注，行員詢問後黃卻說不出匯款用意，僅說是要投資賺錢，行員質疑可能遭到詐騙，向正好巡邏經過的2名員警請求協助。

▲桃園市黃姓男子昨（21）日到龜山區某銀行臨櫃欲匯款10萬美元，坪頂派出所美女女警耐心解釋。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲坪頂派出所女警耐心向黃男解釋。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山分局坪頂派出所警員賴欣莉、黃暐峰立即向黃男詢問，為何突然要匯出如此大額鉅款，但黃男對員警及行員所說的就是不信，認為大家要阻止他發財機會，賴姓女警發揮她名字與蘋果手機Siri特性，不斷解說這是典型的投資詐騙個案，同時提供類似詐騙案例，終於解開黃男疑惑，相信自己遇上投資型詐騙案，還好女警耐心解釋，順利保住他存了多年的血汗錢。

龜山警分局坪頂派出所所長孫維鴻指出，詐騙集團常透過扮演網友、投資顧問、客服人員等角色，透過不同通訊軟體帳號與被害人聯絡，民眾應慎選投資管道，高報酬率投資標的必定伴隨高風險，如標榜「高額獲利」、「穩賺不賠」等獲利來源不明或獲利率不合理情形，都可能是詐騙案，籲請民眾切勿輕信未曾謀面網友與來路不明投資管道，以免財產遭到詐騙。

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