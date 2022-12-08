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社會 社會焦點 保障人權

「輕鬆高薪博奕事業高薪徵才」詐騙集團　桃警摩鐵救出遭囚禁3人、拘捕2主嫌

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山警方在網路巡邏發現「求職廣告、輕鬆高薪」，查出幕後集團以高薪徵才誘騙不知情人士上門，警方登門臨檢，當場發現房間內有K他命等濃厚異味，當場查出陳姓、邱姓男子涉嫌持有K毒、毒咖啡包等證物，房間內更發現林姓、高姓與劉姓等3人遭囚禁，現場搜出金融卡、信用卡等證物，訊後將陳、邱2人依人口人口販運防制法、詐欺罪、毒品罪等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市龜山警方6日晚間在某汽車旅館破獲詐騙集團，救出3名受害者，警方將陳姓主嫌（前中）與邱姓主嫌（後）拘捕到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龜山警方6日晚間在某汽車旅館破獲詐騙集團，救出3名受害者，警方將陳姓主嫌（前中）與邱姓主嫌（後）拘捕到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警方指出，6日晚間8時許，警方在龜山區萬壽路某處汽車旅館臨檢，其中某處房間不斷飄出K他命異味，員警進入臨檢，發現23歲邱姓男子、37歲陳姓男子面露緊張神情，員警質疑有異搜查其他房間，赫然發現另個房間內林姓男子、高姓與劉姓男子疑似遭到囚禁，身上手機也被陳男等2人收走。

▲桃園市龜山警方6日晚間在某汽車旅館破獲詐騙集團，救出3名受害者(畫紅線者)。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龜山警方6日晚間在某汽車旅館破獲詐騙集團，救出3名受害者(畫紅線者)。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警在現場搜查，當場查扣人頭銀行存簿11本、提款卡18張、中國信託外幣帳號卡1張、手指虎1個、手機2支、現金7900元、K他命1包（0.74公克）、毒品咖啡包2包n（9.04公克）、K盤等證物。

▲桃園市龜山警方6日晚間在某汽車旅館破獲詐騙集團，現場起出信用卡、提款卡、手指虎等證物（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龜山警方6日晚間在某汽車旅館破獲詐騙集團，現場起出信用卡、提款卡、手指虎等證物（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方查出，落網的陳、邱等人負責看管林姓等3人，集團在網路以「輕鬆高薪博奕事業高薪徵才」為由，吸引不知情人士上門；其中遭囚禁的林男透露，在網路看到鍵盤手、博奕事業的高薪徵才廣告，與對方約定後應徵，但才面試就被邱男、陳男帶到汽車旅館監禁，被迫交出銀行帳戶與手機等物防止逃離，幸好過程中都配合對方，並未被毆打凌虐。

警方查出，龜山警方日前查獲以假投資詐騙手法共組犯罪集團，向多名被害人進行詐騙後，其中本案到案陳男、邱男具有花蓮縣黑幫成員背景，警方懷疑幕後尚有未到案成員持續查辦。此外，警方將持續查訪轄區社區大樓、旅館、民宿與日租套房並強化友善通報網，增列房屋出租者、房仲管理人聯合通報機制，呼籲在社群網路標榜「高薪輕鬆賺錢」徵才貼文，應特別留意，市民朋友應徵工作應以實體公司面試與確認工作內容正當性後再前往求職，以避免遭詐騙風險。

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