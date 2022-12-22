別攔我！男堅持匯4百萬「投資」嗆找律師提告　員警比他更霸氣

▲松山警分局三民所警員王景祥、許又文成功攔阻民眾受詐匯款400萬元。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市松山區劉姓男子因友人介紹加入詐團成立的投資群組，19日上午他到松山區某銀行匯款400萬，行員認為有詐騙疑慮熱心勸阻，甚至出動警員到場阻止，但劉男執迷不悟堅持匯款，並揚言若再阻擋他，他要請律師到場提告，所幸轄區三民派出所警員霸氣堅持，這才幫劉男守住積蓄。

松山警方表示：三民所警員王景祥、許又文獲報後到場，發現劉男疑聽信投資群組勸進投資話術，到銀行臨櫃要求匯款3百、1百萬元到指定帳戶，銀行原驚覺有異關切提問，劉男辯稱是投資名酒所用，銀行端覺得有問題，通報警員到場協助。

兩名警員到場後，查詢劉男匯款帳戶已遭警示，顯示匯款端帳戶涉及詐欺遭列管，警員據此向劉男勸說，劉仍堅持要匯出4百萬，並誤信詐團說詞，認為款項不匯出會來不及投資，甚至堅持找律師到場提告「以維護自身權益」。

警員王景祥霸氣回應，「為了保護你的財產，你對我提告沒關係」，劉男見警方態度堅決，這才醒悟陷入詐團騙局，警方和銀行員聯手，成功攔阻詐騙金額400萬元。

松山警方藉此案例呼籲，近年經濟景氣差，詐團經常以投資獲利當詐騙話術，民眾若遇陌生人加好友，或是被拉進投資教學群組，務必保持警戒心，有類似詐騙情事切記要詳加查證，也歡迎民眾撥打165反詐騙專線求證以免造成財損。

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