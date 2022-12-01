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山坡地偷倒大量廢土　桃園市府水務局科技執法...業者秒露餡

▲桃園市政府水務局昨（30）日在龜山區大湖路附近查獲砂石車在山坡地偷倒廢土。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府水務局昨（30）日在龜山區大湖路附近查獲不明砂石車在山坡地偷倒廢土。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府水務局人員昨（30）日根據線報，在龜山區大湖路發現有大型砂石車頻繁進出，稽查人員尾隨跟蹤發現，現場竟有私設圍籬，甚至還有人員管制，並利用山坡地案件巡查APP，確認該處山坡地根本沒有合法開發申請案件，再根據砂石車行駛軌跡，確認砂石車違法傾倒廢土，隨即會同警方當場查獲伍姓砂石車司機等人與數台挖土機違法作業事實，偵訊後依違反水土保持、廢棄物清理法等移送桃園地檢署偵辦。

桃園市政府水務局指出，昨天巡查龜山地區山坡地時發現，多輛砂石車進出龜山區大湖路160巷內，由於該處屬於山坡地範圍，入口處竟設有管制圍籬，稽查人員隨即以車載攝影紀錄等科技對砂石車行駛軌跡進行蒐證，對現場守候等待車輛進入砂石車進行蒐證。

▲桃園市政府水務局昨天會同警方、環保稽查人員在龜山區大湖路附近查獲不肖砂石車在山坡地偷倒廢土。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府水務局昨天會同警方、環保稽查人員在龜山區大湖路附近查獲不明砂石車在山坡地偷倒廢土。（圖／記者沈繼昌翻攝）

水務局稽查人員利用山坡地案件巡查APP確認，該處山坡地並未有合法開發申請案件，確認不肖業者傾倒廢土屬於山坡地違法開發與占用行為，已嚴重影響山坡地水土環境，稽查人員立即通知龜山警方人員到場。

水務局與警方人員當場查獲砂石車正進行傾倒廢棄土方作業，且砂石車載滿廢棄泥土，同時通報桃園市政府環保局人員到場蒐證，當場查獲傾倒廢棄土與占用山坡公有地，稽查人員利用視訊影像即時連線桃園市水土保持服務團認定致生水土流失，初步查出業者違規傾倒廢土面積約600平方公尺，除當查扣施作中的砂石車與挖土機，警方將現場伍姓砂石車司機等人依違反水土保持、廢棄物清理法等罪嫌移送桃檢偵辦。

▲桃園市政府水務局昨（30）日在龜山區大湖路附近查獲砂石車在山坡地偷倒廢土，水務局會同警方當場查獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府水務局昨（30）日在龜山區大湖路附近查獲不明砂石車在山坡地偷倒廢土，水務局會同警方當場查獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

水務局呼籲，隨意開挖山坡地或堆積土石，市府近年利用空拍機等科技執行山坡地巡查作業，已查報多起山坡地違法開挖整地、堆積土石等違反水保法案件，今年違反水保法裁罰共計有88件，被移送檢察機關偵辦多達12件，籲請民眾，山坡地開發應經過申請，經核准後才能開挖，針對違規行為人違法開發情形，最重可開罰新台幣30萬元罰鍰，如違規致生水土流失，將面臨移送法辦，最重可處5年以上12年以下有期徒刑，併科新台幣100萬元以下罰金。

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