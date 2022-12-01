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台灣首例！科技公司幫詐團建AI機器人撥詐騙電話　全台百萬人接過

記者張君豪／台北報導

刑事局偵九大隊1日宣布破獲台灣治安史上第一個利用AI人工智慧語音技術建模技術，撥打詐騙電話給隨機民眾，AI機器人可判斷民眾是否對投資邀約有興趣，針對潛在客群發送詐騙投資簡訊，這是詐騙集團透過紙上公司，委外發包詐騙電話、簡訊工作給合法AI智能數位股份公司、及亞太電信公司；檢警調查發現，黃姓主嫌透過此方法，短短11個月送出詐騙簡訊高達6千萬則。

▲刑事局破獲台科技公司幫詐團撰寫AI語音詐騙電話模組，粗估台灣已有上百萬人接過是類詐騙電話。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局破獲台科技公司幫詐團撰寫AI語音詐騙電話模組，粗估台灣已有上百萬人接過是類詐騙電話。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

高雄某投資顧問企業社利用上述手法詐騙民眾獲利逾1億新台幣，刑事局逮捕委託發送詐騙電話、簡訊的黃姓主嫌（男、40歲、詐欺、毒品前科）、假投顧企業社負責人蘇姓共犯（男、28歲）。

▲刑事局破獲台科技公司幫詐團撰寫AI語音詐騙電話模組，粗估台灣已有上百萬人接過是類詐騙電話。（圖／記者張君豪翻攝）

詐欺集團假冒金控、知名投顧濫發詐欺簡訊，誘使民眾加LINE好友，並鼓吹加入LINE投資群組，歹徒在群組內扮演投顧老師、投資夥伴，並以投資話術詐騙被害人，165反詐騙專線今年上半年接獲約40多名被害人報案，刑事局偵九大隊接獲情資，與台北、台中、高雄市警局共組專案小組、報請高雄地檢署指揮偵辦。

檢警追查發現，黃男以投顧企業社名義向亞太電信申辦「大量企業簡訊」，先後取得155個電信門號，黃男等除自己公司外，也接其境內外5大詐欺集團委託，發送投資詐欺簡訊。

▲刑事局破獲台科技公司幫詐團撰寫AI語音詐騙電話模組，粗估台灣已有上百萬人接過是類詐騙電話。（圖／記者張君豪翻攝）▲刑事局破獲台科技公司幫詐團撰寫AI語音詐騙電話模組，粗估台灣已有上百萬人接過是類詐騙電話。（圖／記者張君豪翻攝）

警方清查，光到今年8月底，黃嫌接受幕後5大詐欺集團，儲值亞太電信發送詐騙投資簡訊費用就高達達新台幣1億元以上，檢警計算發現，黃嫌幫幕後詐騙集團發送簡訊量達6千萬則，單月份最高達670萬則

刑事局查訪被害人取得該關鍵詐騙電話錄音，經過分析發現黃嫌透過台灣知名的AI語音科技公司「搜客智能數位股份有限公司」，下單以5萬元客製化製作詐騙電話AI機器人模組，該公司的詐騙電話語音機器人從今年1月到8月撥出上百萬通詐騙電話，該公司罔顧商業良知，收取詐騙集團2700萬元現金。

台灣大多數民眾接過女性客服人員撥來的電話：「喂！您好，我是理財調查小組，透過大家一起交流討論來提升對市場的敏銳度」，邀約民眾參加簡訊LINE群組，警方發現不少民眾因此上鉤，被詐騙集團邀約投資騙光身家；沒想到這並非真人客服，而是在台灣頗有知名度AI語音科技「搜客智能」、接受詐團委託打造出來的AI語音客服。

檢警調查，發現該AI語音還能根據民眾回答內容，挑選有興趣心動的民眾發送邀約簡訊，導致撥打詐騙電話的釣魚成功率相當高，其中一名退休67歲的銀髮族婦女，誤信AI語音加入投資，短短一個月內匯出2700萬元，畢生積蓄慘歸零。

專案小組報請高雄地檢署指揮，警方9月分赴高雄、台中等地搜索，當場拘提犯嫌黃、蘇2人到案，查扣手機4支、公司大小章、租用申請書、匯款單影本、語音講稿、後台詐騙簡訊電磁紀錄等證物，警方並通報亞太電信阻斷發訊門號155門，凍結儲值剩餘金額9百餘萬元，全案依詐欺、洗錢等罪嫌移請高雄地檢署偵辦，檢察官複訊後裁定黃男20萬元交保候傳、蘇男飭回。

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