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2022年元旦迎曙光地點一次看　全台「最早日出」要在這看

記者賴文萱／整理報導

揮別2021、迎接全新2022！「迎曙光」是國人最重要的新年活動之一，交通部觀光局整理出10大迎曙光活動資訊，歡迎民眾一同出遊迎接新年。另根據中央氣象局預測，元旦最早日出將在6點32分出現在離島台東蘭嶼，本島則是6點35分會出現在屏東恆春龍坑生態保護區。

▲三仙台曙光。（圖／翻攝東管處網站）

▲三仙台曙光。（圖／翻攝東管處網站）

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▲▼2022元旦東部景點日出時刻表。（圖／中央氣象局提供）

▲2022元旦東部景點日出時刻表。（圖／中央氣象局提供）

氣象局指出，元旦全台最早日會出現在離島台東蘭嶼，時間為6點35分；本島平地則是6點35分會出現在屏東恆春的龍坑，。此外，新北市金山跳石海岸可見日出於基隆嶼；宜蘭縣外澳火車站以北附近可見日出於龜山島；臺東縣加路蘭遊憩區可見日出於綠島；大武濱海公園可見日出於蘭嶼。

交通部觀光局整理出10大跨年活動及迎曙光活動資訊，北部民眾可到宜蘭頭城鎮外澳沙灘，欣賞龜山朝日，預計第一道光芒在6時37分出現。東部民眾則可至台東三仙台遊憩區，現場將有特色攤位市集，活動自凌晨3時開始，預計可在6時34分看見日出。

▲▼曙光活動。（圖／觀光局）

▲跨年、迎曙光活動。（圖／觀光局）

中、南部民眾可選擇到阿里山1314觀景台，預計可在6時40分迎來曙光，另在阿里山國家森林遊樂區祝山觀日平台上，同時有舉辦「日出印象音樂會」，活動自5時30分開始，以山脈、雲海為背景，欣賞在地原住民歌舞表演。

離島民眾則可前往馬祖西莒島上參加升旗典禮，預計在6時48分可見曙光。另外想待在家的民眾，也可透過即時影像「線上迎曙光」，有東部海岸、阿里山風景區等不同景色可欣賞。

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