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永安國小師搶拍媽媽「神級便當」　網友驚呼「根本是午餐霸凌」

▲永安國小黃國平。（圖／黃國平提供）

▲永安國小老師黃國平在教學臉書分享媽媽的神級便當。（圖／黃國平提供）

記者楊惠琪／台北報導

今年獲頒師鐸獎的台北市永安國小一年級導師黃國平，近日在個人教學臉書粉專上分享每周二中午的全班餘興活動，就是觀賞班上兩位同學媽媽的手作造型便當，皮卡丘水餃、糜鹿玉子燒、聖誕老公公飯糰竟是便當菜，每次打開便當蓋，不但同學驚呼連連，連導師也來搶拍，還有網友驚呼「這根本是午餐霸凌」！

教書二十多年的黃國平，今年第一次擔任小一新生導師，他說，低年級學生每周只有周二全天課會在學校用午餐，班上大部分學生都訂營養午餐，但有兩名學生由家長送便當，結果從開學第一周開始，兩名學生的便當，就變成每周二中午全班的餘興節目，爭相搶看媽媽愛心便當的「神級作品」，原以為這種手作造型便當，只會出現在食譜或書上，讓他也忍不住用手機拍下記錄。

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▲永安國小黃國平。（圖／黃國平提供）

▲永安國小老師黃國平在教學臉書分享媽媽的神級便當。（圖／黃國平提供）

黃國平在臉書上分享「蛋黃區」媽媽的便當作品，引發網友討論，有網友說：「簡直是戰場呀，太強了！媽咪們手好巧」、「我以為這是書上才有的」、「應該順便幫老師帶一份」、「地方媽媽好有壓力呀！」、「這算是一種午餐霸凌嗎？」、「如果在我們幼兒園，寶可夢這系列會引發幼兒暴動啊」。

不過，黃國平除了分享記錄外，也不忘為學生進行機會教育，提醒學生「可以欣賞，但不要比較」，學校營養午餐也很好吃，都是父母辛苦工作賺錢提供的愛心午餐。

黃國平因長期投入班級空間美學經營，每學年都會進行教室空間大改造，讓原本只有黑板、講台、課桌椅的教室，變成有閱讀角落的沙發區、有益智教具的遊戲區，甚至是用廢棄牛皮紙打造的洞穴屋等，讓他連續獲得桃園縣、新北市特殊優良教師，今年更獲頒教師界最高榮譽師鐸獎。

黃國平說，學校教室可說是學生和老師待最久的空間，「如果我都不喜歡這個空間，要怎麼讓學生喜歡來上學呢？」，所以從教書生涯開始，就一路進行教室空間大改造，「希望學生走進我的教室，都是充滿快樂與自信」。

▲永安國小黃國平。（圖／黃國平提供）

▲永安國小老師黃國平投入班級空間美學經營。（圖／黃國平提供）

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