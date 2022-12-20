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國小午餐出包「2學童喝餿水」　教育局怒批離譜：重大違規可解約

▲北市國小營養午餐業者出包，讓國小學童喝餿水。（圖／北市教育局提供，非事發學校）

▲北市國小營養午餐業者出包，讓國小學童喝餿水。（圖／北市教育局提供，非事發學校）

記者楊惠琪／台北報導

台北市立力行國小昨（19日）營養午餐驚傳因團膳業者作業疏失，把上周回收的餿水湯誤送到一年級某班，導致有兩名學童喝下肚。校方今天上午召開午餐校群會議將追究廠商責任，北市教育局副局長陳素慧表示，廠商控管流程太離譜，此屬重大違規事項，依合約可與業者解約。

力行國小昨傳出因營養午餐業者疏失，新進人員不熟悉配送程序，剛好上周有班級漏收廚餘湯品，但收回廚房並沒有妥善處理，竟又送到一年級某班，而該班老師在盛湯給學生時，雖有聞到怪味，但以為是廠商特殊的調味，直到有兩名學生喝了跟老師反映，一問之下，才知道是廠商出的大紕漏。

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力行國小校長黃國庭表示，昨第一時間已調查業者作業流程，初步確認是廚餘回收並未落實，剛好廚房有新進人員不熟悉配送程序，才導致誤送上周的廚餘湯品到其他班級，今天就會召開四校群組午餐會議，針對廠商疏失做出懲處，未來會以最嚴謹的方式，要求業者落實供膳各環節流程，也會請各班級老師加強用餐指導，做最後的供餐品質把關。

陳素慧今表示，「實在太不應該了，怎麼可以讓小朋友喝到回收湯品」，痛批業者管控流程有重大疏失，依合約規定，一旦有重大違規情事可終止契約，將待學校回報開會結果，不排除終止契約。

▲▼台北市力行國小12月19日的營養午餐菜單，原本供應的湯品應為蒜頭雞湯。（圖／取自教育部校園食材登錄平台）

▲▼台北市力行國小12月19日營養午餐菜單，原本供應湯品應為蒜頭雞湯。（圖／取自教育部校園食材登錄平台）

▲▼台北市力行國小12月19日的營養午餐菜單，原本供應的湯品應為蒜頭雞湯。（圖／取自教育部校園食材登錄平台）

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