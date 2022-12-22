不捨王美惠遭指戰犯委屈落淚　游毓蘭心疼：妳真是我們的好姊妹

▲王美惠昨被黨內中常委控訴，指服務處主任在嘉義市選舉時倒戈國民黨對手；今天王美惠忍不住在媒體前落淚。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨在嘉義市長選舉再度吞敗，民進黨中常委陳茂松昨天在中常會指控，民進黨立委王美惠服務處的主任徐文志等人，在地方群組幫國民黨籍的市長黃敏惠拉票，王美惠今（22）天上午在立法院出面回應此事，甚至委屈到數度哽咽。國民黨立委游毓蘭則說「妳真的是我們的好姊妹」，肯定王美惠對嘉義市的付出。

民進黨21日中執會上，陳茂松兩度落淚，感慨這次嘉義市長選舉慘敗到如此地步，並點名王美惠的地方服務處主任徐文志等人，在地方Line群組為黃敏惠拉票，沒有支持民進黨候選人李俊俋，代理黨主席陳其邁則指示，依照現場檢舉方式進行處理，要求中央黨部進行了解，而徐文志昨天也發三點聲明，並宣布退出民進黨。

對於陳茂松的指控，王美惠今天數度哽咽表示，徐文志是她當選立委時來當志工幫忙，用貼圖什麼的事情她根本不知道，並說自己盡心盡力幫李俊俋輔選，就算在立院開會，結束後還是趕快回嘉義，「民進黨選成這樣要檢討，但不是在媒體上放話」。

立法院內政委員會今天審查《人民團體法》、《人口販運防制法》、《槍砲彈藥刀械管制條例》等條文修正草案，由於今天適逢冬至，擔任會議主席的王美惠也特別招待在場的部會官員、立委及媒體記者熱紅豆湯圓湯。游毓蘭質詢時表示，自己要特別感謝會議主席王美惠，今天看到新聞覺得王美惠受委屈了，而且她上個禮拜人就在嘉義市，每個人都對王美惠讚譽有加，「我到那邊終於了解，什麼叫做為民服務，妳真的是我們的好姐妹」。