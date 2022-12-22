台灣哪縣市「根本還沒去過？」　PTT點名了：連路過都沒有！

▲疫情不能出國時，很多人會到外縣市玩。（示意圖／記者李宜秦攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

近年因為疫情無法出國，不少人放假還是會在台灣到處走走，如果只休1、2天時，可以選擇到附近玩，有比較多天假或放連假時，就到遠一點的縣市過夜。就有網友發文，「有人說台灣很小、非常小，but，台灣哪個縣市你根本還沒去過？」忍不住好奇問卦，話題引發熱論。

這位網友在PTT的Gossiping板問卦，「台灣哪個縣市你根本還沒去過？」貼文一出，一票人的答案都是離島，「澎金馬（連江縣）還沒」、「連江、馬祖，交通真的很難搞定」、「連江縣連路過都沒」、「澎金馬，其他至少路過」、「澎湖，一定要專程去，不太可能路過。」

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而撇除離島的話，其他網友也紛紛留言，「好像沒去雲林、台南玩過」、「彰化、嘉義」、「正常人本島不可能有縣市還沒去過，沒過夜的話就桃園、苗栗，完全沒有住宿的動機」、「台東吧我猜」、「屏東、花蓮、台東」、「不說離島，本島的苗栗還真沒去過、「嘉義、雲林」、「彰化、雲林、苗栗。」

▲一票網友秒回沒去過離島。（圖／台東縣政府提供）

另外，有人曾在PTT問「台灣人一生最不想去哪一個縣市？」，吸引許多鄉民留言討論。從推文中發現，「苗栗」的得票數最多，在261則留言中就佔了102票，比例高達39.1%，其次則是雲林22.6%以及新竹8.8%。

底下留言就指出，「苗栗，連路過都只想趕快離開」、「苗栗吧？那裡到底能幹嘛」、「苗栗還真的從小到大都沒去過。」甚至有自稱苗栗人的網友說，「我們真的是好山好水好無聊啦！」不過，也有人平反，「苗栗有個水牛城大家知道嗎？那裡有烤肉吃到飽配露天風景喔」、「好望角、南庄、龍騰、勝興、大湖、三義都不錯玩。」