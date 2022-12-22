▲樓層指南有著「愛神邱比特」的圖案。（圖／翻攝自Dcard）

記者施怡妏／綜合報導

為了讓顧客可以快速找到要去的地點，百貨公司會用圖案標示，清楚又明瞭，有一名網友表示，之前到信義微風南山百貨，在電梯旁的樓層指南上，看到愛神邱比特的符號，她左思右想，仍想不透這到底是什麼意思，還因此苦惱到睡不著覺，貼文一出，有網友解答，「花園有愛神邱比特的雕像」。

原PO在Dcard發文，有天在微風南山的電梯旁邊發呆，突然看到樓層指南有一個「愛神邱比特」的符號，讓她納悶不已，自嘲是「莊腳俗」看不懂，跑去服務台詢問，結果服務員不在座位上，「沒要到解答的我每天都睡不著覺，希望有厲害的卡友可以幫我解個答」。

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貼文一出，引起網友討論，「是不是幫小朋友換尿布的房間」、「這個符號代表，你只要帶對象來到這個地方，就可以交到男女朋友了」、「手扶梯上來後直走到底左轉，右邊數來第三間，裡面會讓你體驗到愛情」、「就邱比特的棲息地啊」。底下就有網友貼出微風南山4樓天際花園的愛神邱比特雕像，「應該是這個吧」。

根據微風南山粉專指出，4F天際花園有「愛神邱比特」雕像，是日本雕刻家「山田朝彥」為微風雕塑的吉祥物，傳說單身者用手指觸碰背上的金箭，便會找到靈魂伴侶，相愛的戀人輕觸箭，兩人的愛情將會永恆不渝，觸摸邱比特的頭頂，還會守護你的工作及考試，並獲得好運。

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