百貨公司剪影畫「大腿凸起小尖角」惹怒港媽　她PO文公審反被嗆爆

▲香港一處剪影畫引發爭議。（圖／翻攝自臉書社團「真.屯門友」）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港一家百貨公司的剪影畫近日引發爭議，畫面中的男童大腿位置凸起一塊，被認為十分像男性生殖器。一名港媽揚言要投訴，「小朋友問我褲襠（那裡）是什麼，我都不知道怎麼回答他。」

據《香港01》報導，一名家長在臉書社團「真.屯門友」發文稱，在百貨公司扶手電梯的柱子上，看到了一幅剪影畫，怒斥「可以找什麼政府部門投訴一下？」。畫面可見，該幅畫是一名男童的剪影，大腿位置有一個凸起的小尖角。

▲不少網友認為只是褲腳。（圖／翻攝自臉書「生仔要考牌系列」）

帖文引發熱議，不少網友指出，那個位置只是短褲的褲腳，「不就是褲子或者衣服跳起時的剪影」、「如果他的下體在那個位置，那應該是移位了」、「其實是樓主您膚淺和內心邪惡，才會只想到這個方向」。

對此，該名家長反駁道，「想不到大家（思想）這麼開放，有天真的有人裸奔都不要報警」，自己只是想要問清楚，若百貨公司將剪影畫改成彩色版，可避免引起誤會，「一班正義道德X全衝出來。」

有市民批評該名家長，「拜託你成熟一點啦」，認為該則貼文反映了香港「投訴之都」的一面，「香港性教育之所以失敗就是因為有樓主這樣的父母」。