包養8個月女大生懷孕「給500萬才願意墮胎」！乾爹拒：我都有戴套

▲原PO包養小自己快10歲的女大生。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

「包養對象懷孕了！」一名男網友表示，對方是女大生，發生性行為時都有戴保險套，但是女生突然說自己懷孕了，還堅稱孩子是他的，雖然抱著歉意，還是希望對方可以把孩子拿掉，怎料女方卻提，給出500萬就答應墮胎並斷絕關係，不然就是結婚一起養小孩，貼文掀起網友熱議。

男網友在Dcard上發文，包養對象是一名小自己快10歲的女大生，關係從今年4月開始，一開始就有說清楚，「這段包養就是金錢買來的假情侶關係，也確實表明過沒有打算和她共組家庭」，未料女方突然說懷孕了，還堅稱孩子是他的，雖然戴保險套還是有可能懷孕，「但真的忍不住懷疑，那孩子到底是不是我的」。

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女方則給出2個選擇，第一個是拿出500萬元，包含手術費、後續療養、精神創傷、短期生活費等，就答應墮胎並且斷絕關係；第二個則是結婚一起養小孩。原PO坦言，「絕對不可能選第二個」，雖然500萬元不多，但也不算是小錢，「要我直接平白給出去還是覺得不爽，只怕孩子萬一不是我的豈不虧大？」

▲原PO表示，每次發生關係都有做好保護措施。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO透露，女方只給他考慮到這周末，如果沒有收到款項，就會在網路上宣揚，鬧到一起身敗名裂也沒關係，「因為不想讓這件事在陽光下暴露，非不得已的話不打算走司法程序，目前傾向花錢消災簡單了事，但誰知道還會不會後續被勒索，請問該怎麼辦才好？」

貼文一出，網友勸他去做親子鑑定，「去驗一下啊，要爛一起爛，對方又不在意自己名聲，別被吃得死死的」、「我覺得一定要驗一下，搞不好那其實是她跟其他的人搞出來的，反正她如果沒有婚姻的話就不用怕」、「這是詐騙吧」、「就算懷孕中也是可以驗親子鑑定喔」。

然而，原PO也在留言區回應，「好吧，都撕破臉了不怕更難看，在懷疑沒釐清前，實在不能這麼便宜了事，驗看看再說」。

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