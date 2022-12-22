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「做個驕傲的基隆人！」林右昌任期將屆　民眾湧入臉書不捨道別

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌執政八年滿意度，從剛上任時的44.8%進步到81.9%。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長林右昌任內觸動城市改造，讓基隆朝再次現代化路徑前進，民調超過八成，如今任期將屆，不少民眾湧入臉書留言道別。對此，林右昌感謝民眾高度肯定與祝福，強調把握每一天、做個驕傲的基隆人，未來無論站在哪個崗位上，都會為基隆的進步與未來再拚一點。

遠見雜誌今年公布「縣市長施政滿意度調查」顯示，基隆市長林右昌施政滿意度81.9%，全國第六名，任內致力推動新建設，為基隆長遠發展架構重要基礎，執政八年滿意度，更是從剛上任時的44.8%進步到81.9%，大幅進步37.1%，進步幅度全國第二。

基隆做為臺灣早期發跡城市之一，卻曾因政策影響、地理環境限制，失去往昔優勢地位，在林右昌市長8年帶領下，跨越資源匱乏的困境，恪遵財政紀律，善用城市資產結合在地特色，推動智慧教育、文化治理，重新梳理讓基隆改頭換面，翻新外界對基隆的刻板印記。

穩健務實的城市治理經驗，在近日新書《未來城市備忘錄：從基隆治理經驗看台灣》發表，傳遞從基隆出發，面對臺灣當代城市治理議題，基隆擁抱限制貧瘠，勇敢積極尋找出路，透過基隆經驗找出臺灣、亞洲、世界之間的關係，做為其他城市治理、國土規劃的參考。

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌任期將屆，近來有民眾湧入臉書留言道別不捨。

林右昌指出，無論是城市治理、國家治理或企業治理，端看用何種視野或視角去看待，決定最終的結果。當你從不同的高度或視角重新思考，尤其從全球化、區域治理、北北基桃首都生活圈或海洋門戶的角度，重新認識基隆，就有不同的想像力與創造可能性。

近日許多民眾湧入林右昌臉書留言，「請大家把握現主時的基隆，還有10天賞味期」、「謝謝你把基隆咱們故鄉建設煥然一新，非常感謝你，辛苦了」、「讓全台灣的大家都看見美好基隆」、「見證基隆的翻轉，執政縱有輪替，但在地精神不滅」、「謝謝市長與優秀的團隊讓我們好有感」、「從林番王前市長至今，對基隆市最用心」！

對於民眾蜂擁至臉書留言不捨，林右昌語重心長地表示，從8年前的頭一天直到現在，他念茲在茲告訴自己和市政團隊，所有的努力就是要讓基隆更好，讓基隆人無論走到哪，都是「做個驕傲的基隆人！」而他也樂見基隆的蛻變，無論是媒體報導或社群平台分享基隆之美，大家都看到了！

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