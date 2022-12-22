全新Yahoo奇摩電子信箱App祭出1TB容量＋一鍵退訂功能！30秒做出「聖誕賀卡」再耍貼心浪漫

▲全新升級的Yahoo奇摩電子信箱App，致力於滿足各種收發整理Email需求，要讓新用戶無痛轉移投入Yahoo奇摩電子信箱的懷抱。（圖／pixabay）

生活中心／綜合報導

現代人可以為了跟上交友圈和話題熱度，而申請無數個社群平台會員，卻不習慣換一個地方收發Email，即使10幾G的免費空間早就用完，還是寧願每個月付月租費擴充空間。最近全新升級的Yahoo奇摩電子信箱App主打1TB超大容量，還附上超方便的取消訂閱電子報、附件列表、依寄件者分類等內建功能，同步也可以收發其他信箱帳號的信件，年底配合聖誕節更推出貼心又浪漫的聖誕驚喜，就是要讓使用者重新戀愛！

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Email界的天菜！細數Yahoo奇摩電子信箱App打入人心的4大優點

理由1：1TB容量無條件包容大小事

▲一個Yahoo奇摩電子信箱App就能匯集多個信箱帳戶的信件。

目前使用的信箱儲存空間已經不夠用了嗎？貼心的Yahoo奇摩電子信箱App提供1TB超大容量，不只把各種信件收好好，無論「前任」是Google、Outlook、AOL或Office 365，將帳號匯入Yahoo奇摩電子信箱App後也能把投遞到那裡的信件一併接收，超高包容度讓人愛了愛了。

理由2：貼心幫你一鍵退訂電子報



▲惱人的電子報總是塞滿信箱嗎？一鍵點選「取消訂閱」就能從此跟不想收到的電子報說Bye！

有時註冊了某些網站，接著就會收到大量的電子報，覺得太困擾該怎麼辦？交給超給力的Yahoo奇摩電子信箱App，不用特地回去該官網取消訂閱，直接在App裡的「訂閱」列表上點選「取消訂閱」按鈕，就能秒速一鍵退訂，讓信箱App成為最貼心的省時/省力神隊友。

理由3：新增「附件列表＋依寄件者分類」重要回憶不忘記



▲Yahoo奇摩電子信箱App導覽列新增類別篩選工具，找檔案時更省時省力。

回溯信件時，最怕想不到關鍵字，又深陷茫茫回憶裡就快滅頂！關於這點，Yahoo奇摩電子信箱App特別新增「附件」以及「依寄件者查看」兩種分類選項，一鍵就能把所有夾帶附件以及特定寄件者的信件叫出來，省去一封一封查看的麻煩，重要的資訊就讓Yahoo奇摩電子信箱App替你放在心上好好收藏。

理由4：不只是神隊友，賀卡大師Yahoo奇摩電子信箱還要為你大耍浪漫！

誰說電子賀卡不能帶有溫度？更貼近人心的全新Yahoo奇摩電子信箱，從今年的聖誕節開始，就要扭轉大家對於電子賀卡的刻板印象！現在只要在信件欄中輸入祝賀文字，接著一鍵點選「底圖信紙」圖示，馬上就跳出10幾款聖誕底圖信紙任君選擇，從閃亮聖誕樹、應景薑餅人、淘氣小精靈再到毛孩控愛不釋手的聖誕帽狗狗，讓寄件者可以為收件者挑選最獨一無二的專屬信紙。

▲▼Yahoo奇摩電子信箱擁有多款底圖信紙和GIF動圖，要為所有用戶打造最有溫度的電子賀卡。

就算是非節慶期間，Yahoo奇摩電子信箱還有近百種風格多元的底圖信紙，以及多款超萌的汪喵設計，從帶有筆刷的手繪感插圖到細膩的電繪圖樣，擺脫過去線上電子賀卡較為單一的模板設計，如今Yahoo奇摩電子信箱更要為所有用戶呈現選擇豐富的多變風格美學，只要閃過寄信的念頭，隨時隨地花個30秒時間，就能透過Yahoo奇摩電子信箱寫封關心親友的貼心信箋、和客戶維繫良好關係的問候信，甚至是甜蜜耍浪漫的戀人絮語。

新年新氣象，現在正是個好時機換個更全能的新信箱！貼心滿足各種Email需求的Yahoo奇摩電子信箱App，這回要用1TB大容量、智慧新功能、暖心賀卡信紙，讓所有人無痛轉移投入Yahoo奇摩電子信箱的懷抱。

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