打新冠疫苗登記成流感？男控註記錯誤　北市衛生局回應了

▲有民眾抱怨打流感疫苗遭拒，質疑註記系統出問題。（圖／記者張一中攝）

記者趙于婷／台北報導

有民眾抱怨帶妻小到衛生所要打公費流感疫苗，竟被告知12/9已經有施打紀錄，質疑註記系統有錯誤。疾管署副署長莊人祥稍早回應，可能是診所上傳資料錯誤導致。但台北市衛生局在晚間澄清，經資料核對，系統內無流感疫苗相關上傳或註記紀錄，符合相關規定。

該民眾在12/9曾接種莫德納次世代疫苗，之後要接種流感疫苗時，卻被告知12/9已經有「流感疫苗」接種紀錄，疑似遭到拒打，但他直言12/9明明打的是新冠肺炎的莫德納次世代疫苗，認為是系統註記有誤。

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對此，台北市衛生局疾管科紀玉秋專委說明，經查該民眾是12/9至北市合約院所接種莫德納次世代疫苗，另以全國性預防接種資訊管理系統(NIIS)進行接種資料核對，並經衛福部疾管署確認，該民眾預防接種資料確實為施打莫德納次世代疫苗，診所當日即上傳接種紀錄，系統內也無流感疫苗相關上傳或註記紀錄，符合相關規定。

紀玉秋說，已主動聯繫該民眾，並安排前往醫療機構接種流感疫苗。她也提醒，截至12/20北市流感疫苗僅剩2,000多劑，若民眾有流感疫苗接種需求，可至台北市政府衛生局網站的流感疫苗專區查詢還有疫苗的合約醫療院所資訊，接種前先電話洽詢醫療院所，以免徒勞往返。