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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王鴻薇上中共媒體唱衰台灣？　吳怡農：大家期待不貶低國格

▲▼吳怡農地方拜會請益前受訪。（圖／記者陳家豪攝）

▲吳怡農。（圖／記者陳家豪攝）

記者陶本和／台北報導

民進黨立委候選人吳怡農21日晚間接受資深媒體人廖筱君專訪時，談及國民黨立委候選人王鴻薇先前赴中共黨營媒體唱衰台灣一事。他表示，相信多數國人都認為政治人物到國際媒體發言、參與國際討論，應該是為台灣發聲，不可能貶低國格，甚至配合中共言論。

廖筱君在訪問時提到，王鴻薇先前多次上中共黨營媒體的節目，唱衰台灣、不敢稱總統一事，吳怡農表示，他信多數國人都認為政治人物有機會到國際媒體發言，參與國際討論，應該是為台灣發聲，不可能貶低國格，甚至配合中共的言論，這是大家期待。

吳怡農表示，應該要問的，是為何有這麼多政治人物持續去上這些節目，還配合中共，不能否認的是，在這議題上還是有特定支持者，不然他們不敢這樣，背後核心問題，就是國家認同分歧。

吳怡農認為，不是透過指責、謾罵或排斥，而是要想辦法讓這群人重新帶回台灣大家庭，讓他們認同台灣發展，最直接方式，或許是深化民主，讓每一個人覺得民主制度發展有為他們服務，不是讓他們持續邊緣化，只要可以化解國家認同分歧，相信不會有市場鼓勵民意代表去上這樣節目，發表這樣的言論，這要透過集體智慧，不是透過謾罵跟仇恨，還有彼此指責來解決。

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