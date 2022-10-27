買2萬元專櫃保養品...櫃姐「0防護塞鞋盒寄出」！　她怒曬照

▲女網友趁周年慶到百貨公司專櫃消費，卻得到不好的購物經驗。（圖／讀者提供）



記者陳怡靜／綜合報導

花錢找罪受？多數人到百貨公司消費，就是希望能獲得一定的服務品質。一名女網友控訴，趁周年慶檔期到台北一間百貨的知名保養品專櫃消費，總金額約9萬5千元，不過收到櫃姐寄來的貨後，卻發現少了諸多滿額贈品，甚至僅用鞋盒裝保養品，卻沒有任何防撞物，讓她氣炸曬照：「就是這樣的包裝，你沒看錯！」

女網友向《東森新媒體ETtoday》控訴，最初已經約好要到別間百貨參加預購會，該名櫃姐聽聞後，希望能夠留住客人，並承諾會多送贈品，才讓她決定改向該櫃姐購買，「當天購買金額為8萬7160元，後來有再購買4500元的香水，以及推薦朋友購買組合約4000元，至少在櫃上消費9萬5千元以上。」

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然而預購會過了一周後，櫃姐遲遲未寄出商品，在女網友的催促下對方才寄貨。怎料拆開卻發現包裹內少了預購會的預購禮，「櫃姐硬拗有給，但收到包裹我有錄影，所以才補給我。」不僅如此，她也發現少了滿額贈禮、優惠券等，傳訊息向對方詢問，卻得到一連串跳針回應，甚至還少了一組1萬8千元的商品。

▲▼女網友向櫃姐反映，對方卻沒有積極處理。（圖／讀者提供）

女網友接著說，最令她不能接受的是，收到欠貨商品卻是用鞋盒裝，中間沒有用任何防撞泡泡紙保護，令她既生氣又無奈，「鞋盒裡面就空蕩蕩的產品喔！還是很臭的味道我真的要瘋掉！商品金額也不低，專櫃卻拿一個鞋盒裝呢？」

▲女網友控訴在知名保養品專櫃消費，櫃姐直接放鞋盒寄出，並無用任何防撞物保護。（圖／讀者提供）



她說，當下有立刻和百貨公司客服反映，對方回答「一樓化妝品部都會拿鞋盒裝保養品，是正常的」。向樓管反映後，最初沒有得到任何回覆，隔了一天才收到，「櫃位不做任何回應，統一由總公司協助處理。」不過針對用鞋盒包裝一事，樓管則改口，「商品用鞋盒包，並非正常，會加強員工訓練、開立勸導單。」