【廣編】雪莉工藝、六代家傳　格蘭花格「花格禮讚系列」首部曲限量上市

圖、文／格蘭花格提供

格蘭花格隆重推出「Glenfarclas 格蘭花格- 花格禮讚系列」首部曲。此系列共有三部曲，自2023年到2025年陸續推出，透過盒身上分別代表著與格蘭花格有關的元素與訊息，從酒廠的起源開始，帶領消費者一步步探索格蘭花格品牌核心價值「雪莉工藝、六代家傳」二百年來迷人的起承轉合。

在視覺設計上，以老鷹、河狸、山貓及鮭魚四種水陸空的蘇格蘭特有野生物種代表酒廠所位在的自然環境生態；貫穿盒身的斯貝賽河，代表著一切的起源，孕育著1836年創立的格蘭花格酒廠；六條彎曲的水流，不僅描繪著斯貝河蜿蜒流經酒廠的路線，也呼應了雪莉工藝六代家傳、堅持傳統與獨立精神的格蘭花格。河畔旁的大麥為單一麥芽蘇格蘭威士忌最重要的原料之一，也預告了格蘭花格酒廠迷人故事的下一章節。

2023花格禮讚首部曲提供給消費者二款不同的選擇，包含酒廠經典風格，甜美濃郁的15年單一麥芽威士忌，琥珀金色酒液映入眼簾，隨之而來絲絲雪莉果乾氣息，甜美口感令人沉迷。而高年份豐厚溫暖而悠長的25年單一麥芽威士忌，精緻而具深度，酒體飽滿，長年處於頂級雪莉桶中的酒液，聞香芳郁，尾韻悠長。

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