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陸爆缺退燒藥、輕症照樣上班！王必勝估疫情嚴重「小三通還要看量」

▲▼指揮中心指揮官王必勝受訪。（圖／記者洪巧藍攝）

▲指揮中心指揮官王必勝受訪。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

中國大陸近期防疫措施大幅鬆綁，甚至有多個城市允許無症狀、輕症的確診者可以上班，疫情狀況是否會影響台灣農曆春節台商自陸返台？中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今（21）日坦承中國疫情難以掌握「內部狀況評估屬於嚴重」，至於春節返鄉要以「量」考量，桃園機場定點返台沒有規劃特殊措施，但小三通就必須慎重考量離島量能。

台大婦產科醫師施景中表示，他的上海朋友分享群組內流傳的消息，一瓶人民幣15元的退燒藥，已節節攀升到人民幣2800元，甚至到了同一天晚上，已飆漲到人民幣4000-4500元了。能想像一瓶新台幣70多元的退燒藥，現在在黑市交易要花將近2萬元才能買到。

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王必勝今日受訪表示，有看到相關貼文，但中國大陸實際狀況不好掌握，都要靠朋友、網路傳遞，指揮中心沒有這方面的確實數據。但以一個疾病剛開始傳遞，速度很快，很多物資容易缺乏，藥物也是，這個難免。

中國大陸部分城市允許人員帶疫上班，恐造成許多黑數，是否影響台灣掌握中國大陸疫情、還有春節返鄉、小三通是否會受影響。

王必勝表示，中國大陸官方目前每天公布的染疫人數只有一千出頭，甚至不到一千，在這樣子的情況之下，如何證明這個人確診？自然沒有確診者可否上班、工作這個問題，因為沒有驗、沒有通報的情況下，就不知道這些人到底是不是確診者，只能說疑似，有類似症狀者，輕症者也讓他上班，這是有可能的。

王必勝坦言，中國大陸現在公布的數字無法作為判斷依據，疫情掌握上增加困難，就只能依據國際經驗、人口數等資料進行假設，而內部狀況評估是嚴重的，但如果考慮小三通、春節等都是看量，返鄉數量不多，固定航點的航班從桃機回來，沒有規劃特殊措施；但小三通就要考量離島中轉，是否會影響防疫醫療量能，因為當地量能相當不足。

針對小三通是否春節前重啟，衛福部長薛瑞元今天表示，這個由陸委會發布。王必勝也說，指揮中心陸續都有和陸委會溝通，讓他們做決策更精準。

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