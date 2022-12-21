抱3月大女嬰衝警局求援　貧困媽將小孩餓出病輕判定讞

▲女子因貧困無法定時哺餵女嬰，造成發展遲緩，今遭判刑定讞。此為示意圖。（圖／記者劉維榛攝）

記者吳銘峯／台北報導

新竹陳姓女子生下女兒後，受貧困、自己奶水不足等等因素影響，未能定時哺育女兒，導致女兒因營養不良，出現癲癇、軟喉症等症狀，經過治療後，仍遭認定為發展遲緩。最高法院審理後，依照「凌虐兒童致重傷罪」將陳女輕判2年10月定讞。

判決指出，陳女2019年7月間生下女兒，但陳女實在貧困，無法定時哺餵女兒，讓女兒長期處於飢餓的狀況下，營養不良。一直到女兒3月大左右，某日上午她發現女兒遭棉被覆蓋口鼻，臉色有異，陳女立即抱著3月大的女兒，衝到警局求援。

警方緊急將女嬰送醫，經診斷女嬰體重過輕，僅有2400公克，甚至比出生時還要輕。另外還有發紺、呼吸窘迫等症狀，因營養不足及腦部缺氧，致有癲癇、軟喉症症狀。女嬰經長期治療、復健，於今年7月7日最後就診時，仍為臥床狀態，無法自行翻身，語言、知覺動作發展遲緩，吞嚥及口腔功能異常。檢方認為陳女身為人母，有照顧未成年子女的義務，但卻疏於照料，導致女嬰出現重大難以回復的傷害，因此對陳女提起公訴。

法院審理時，陳女否認犯罪，她向法院求情說，因迫於經濟壓力，自己又因營養不良無充足奶水，加上育兒觀念、經驗欠缺，未能提供女兒足夠食物，實非得已；但她察覺女兒異狀時，立即送醫，並無凌虐幼童之主觀犯意，請求判處無罪。但一二審法院根據女嬰症狀，仍認定陳女有罪，二審高院考量她當時自行抱女兒衝警局求救，可見陳女仍對女兒有愛護之情，因此輕判2年10月。全案再上訴，最高法院21日駁回上訴定讞。