逆子殺父「分屍成人彘」！「為保護媽媽」二審仍判19年

▲永和殺父分屍案兇手符冠羣。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市永和區日前發生駭人聽聞的殺父分屍案件，男子符冠羣不滿84歲的老父親「照顧需求過高」，狠心殺害父親後分屍，並將屍體棄屍水溝，由於遺體僅有軀幹，缺少頭部與四肢，媒體稱呼為「人彘分屍案」。一審符男遭重判19年，案經上訴，高等法院21日二審駁回上訴，維持19年的刑度。可上訴。

檢方起訴指出，現年55歲的符姓男子父母親離婚超過30年，符男與母親同住；父親則獨自在安養院居住，一直到案發前幾天，符男才將父親接回同住。但因為父親經常指使符男與母親，嚴重影響母子生活，甚至80多歲的父親還多次企圖進房間侵犯患有重度憂鬱症的母親，造成母親極大精神壓力。符男受不了，認為父親「照顧需求過高」，去年11月28日趁父親午睡時，以枕頭悶死父親。

符男犯案後，先將屍藏放在頂樓加蓋空間。但他擔心屍臭散佈遭人發現，案發後1週左右，符男打算將屍體裝進行李箱外出丟棄；但因行李箱不夠大，無法裝入。他拿出美工刀與鋸子等工具，將屍體肢解，分成軀體與頭部、四肢等部位。之後再趁著凌晨，將行李箱拖到永和區水源橋上，傾倒屍體、衣物與工具進瓦窯溝內。屍體2天後浮出水面，民眾發覺後報警，警方撈出缺少頭部的軀幹，媒體遂以「人彘分屍案」稱呼。檢警隨後循線逮捕符男，聲押獲准，並依照「殺害直系血親尊親屬」、「毀壞屍體」等罪，提起公訴。

一審法院將他重判有期徒刑19年。案件上訴二審，高等法院審理時，符男除了對於檢方及一審判決認定的犯罪過程、手段及觸犯罪名，全都承認以外，僅另外表示「只是想保護母親」才這樣做，否認預謀殺人，請求法院輕判。至於檢方則以「子弒父的人倫慘劇」，建請法院加重其刑。

全案日前進行延長羈押庭時，符男對延長羈押也無意見，也未當庭請求交保。符男訊後還押時，記者詢問他「有沒有想要交保回家照顧母親」，符男輕輕搖了頭，沒有多說。