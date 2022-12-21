　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

逆子殺父「分屍成人彘」！「為保護媽媽」二審仍判19年

▲▼永和殺父分屍人彘案兇手符冠羣。（圖／記者吳銘峯攝）

▲永和殺父分屍案兇手符冠羣。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市永和區日前發生駭人聽聞的殺父分屍案件，男子符冠羣不滿84歲的老父親「照顧需求過高」，狠心殺害父親後分屍，並將屍體棄屍水溝，由於遺體僅有軀幹，缺少頭部與四肢，媒體稱呼為「人彘分屍案」。一審符男遭重判19年，案經上訴，高等法院21日二審駁回上訴，維持19年的刑度。可上訴。

檢方起訴指出，現年55歲的符姓男子父母親離婚超過30年，符男與母親同住；父親則獨自在安養院居住，一直到案發前幾天，符男才將父親接回同住。但因為父親經常指使符男與母親，嚴重影響母子生活，甚至80多歲的父親還多次企圖進房間侵犯患有重度憂鬱症的母親，造成母親極大精神壓力。符男受不了，認為父親「照顧需求過高」，去年11月28日趁父親午睡時，以枕頭悶死父親。

符男犯案後，先將屍藏放在頂樓加蓋空間。但他擔心屍臭散佈遭人發現，案發後1週左右，符男打算將屍體裝進行李箱外出丟棄；但因行李箱不夠大，無法裝入。他拿出美工刀與鋸子等工具，將屍體肢解，分成軀體與頭部、四肢等部位。之後再趁著凌晨，將行李箱拖到永和區水源橋上，傾倒屍體、衣物與工具進瓦窯溝內。屍體2天後浮出水面，民眾發覺後報警，警方撈出缺少頭部的軀幹，媒體遂以「人彘分屍案」稱呼。檢警隨後循線逮捕符男，聲押獲准，並依照「殺害直系血親尊親屬」、「毀壞屍體」等罪，提起公訴。

一審法院將他重判有期徒刑19年。案件上訴二審，高等法院審理時，符男除了對於檢方及一審判決認定的犯罪過程、手段及觸犯罪名，全都承認以外，僅另外表示「只是想保護母親」才這樣做，否認預謀殺人，請求法院輕判。至於檢方則以「子弒父的人倫慘劇」，建請法院加重其刑。

全案日前進行延長羈押庭時，符男對延長羈押也無意見，也未當庭請求交保。符男訊後還押時，記者詢問他「有沒有想要交保回家照顧母親」，符男輕輕搖了頭，沒有多說。

►威德in「白葡萄果凍」特價了！迅速補充能量，方便又好吃

ET快訊
2023年「6張神卡」搶先看！　最高回饋10％
4天後就職！　12名當選人恐「當選無效」
快訊／趙介佑販毒詐欺！　二審判決出爐
魔獸「場上發怒片」瘋傳！　美媒：他在台灣越來越暴躁了
快訊／姆巴佩終於笑了！　秀嘟嘴照
台YTR登頂聖母峰突發意外！　急call直升機救人
23歲逃兵役躲國外14年！　軟體業經理下場慘了
陸40歲女演員爆染疫逝世！　留下7歲兒
妻確診買不到退燒藥！　尪絕望翻冰箱見「離世女兒送上禮物」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

評論林佳龍「海陸大餐」賄選雙標　王鴻薇被控誹謗不起訴

畫面曝！中和18歲男遭埋伏刺臀　2周前仇家曾當街擄人遭逮

姊弟戀感情糾紛！她如廁聽槍響　急奔查看驚見男友自轟亡

引爆黑道治國風波！趙介佑販毒詐欺二審再遭判刑

酒吧看世足冠軍賽連喝紅白酒　北市男騎車返家紅燈右轉下場慘

復婚後偷吃遭狠甩！辣妻回頭向綠帽夫討拍　他提告小王結果曝

身上12萬有少你就知道...酒駕男拒捕嗆警　警清點後「只有這些」

父子拒酒測譙警吞罰單　22萬耍賴不繳！南港5千萬豪宅險遭查封

假遛狗真行竊...偷車內財物　隔天街上被逮「LUCKY」呆萌望主人

屏東挖眼案女店員現況曝！事發超商搬離　村民盼施暴男別回來

梅西回國了！阿根廷嗨爆迎接　奪冠文破IG最快千萬點讚紀錄

周杰倫飆蔡依林《說愛你》嗨翻！　首站新加坡開唱《楓》《安靜》

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

男騎車上班突全身無力　險昏厥撐到派出所求救

媽「改造飲料盒」騙女兒喝藥　她上當一吸...驚呆直接飄走！

火雞肉飯老闆心算結帳 機關槍嘴速以為唱RAP

用穀物排出梅西、姆巴佩畫像　藝術家：兩個都是偉大的球員

梅西世足奪冠　精彩瞬間全回顧

許光漢再扮高中生「握緊拳頭」　施柏宇嘴甜柯佳嬿虧：有夠官方

5萬法國球迷迎接英雄回家　球員嗨翻！姆巴佩笑不出來

評論林佳龍「海陸大餐」賄選雙標　王鴻薇被控誹謗不起訴

畫面曝！中和18歲男遭埋伏刺臀　2周前仇家曾當街擄人遭逮

姊弟戀感情糾紛！她如廁聽槍響　急奔查看驚見男友自轟亡

引爆黑道治國風波！趙介佑販毒詐欺二審再遭判刑

酒吧看世足冠軍賽連喝紅白酒　北市男騎車返家紅燈右轉下場慘

復婚後偷吃遭狠甩！辣妻回頭向綠帽夫討拍　他提告小王結果曝

身上12萬有少你就知道...酒駕男拒捕嗆警　警清點後「只有這些」

父子拒酒測譙警吞罰單　22萬耍賴不繳！南港5千萬豪宅險遭查封

假遛狗真行竊...偷車內財物　隔天街上被逮「LUCKY」呆萌望主人

屏東挖眼案女店員現況曝！事發超商搬離　村民盼施暴男別回來

單驥／國安基金難「安國」　進場護盤也無法扭轉頹勢

永安國小師搶拍媽媽「神級便當」　網友驚呼「根本是午餐霸凌」

新娘婚後第三天起床掃地　婆婆豪灑滿地人民幣：把福氣掃進來

女友聊結婚「房要登記我媽名下」　他聽原因傻眼！1年後結局爽爆

《鐵達尼號》「蘿絲太胖」害死傑克？　專業實測結果曝：1個非死不可

綠提案「選舉公報移除學歷」　王鴻薇諷「笑話」：把選民當塑膠？

鍾明軒被大卡車撞！還原上路「突發狀況」砰一聲 挨轟三寶…他白眼回擊

天兵房客賣房東新沙發遭砲轟　本尊回擊：協議好的！

評論林佳龍「海陸大餐」賄選雙標　王鴻薇被控誹謗不起訴

外國人最想收到的台灣禮物！莎莎傻眼「送這我很不好意思」

撿到「瘦髒幼貓」傷重顫抖　收編13天養成圓臉小吃貨

社會熱門新聞

12女大生集體失蹤！　竟淪林森北「樓鳳」籌學費

全台最大軒禾合作社驚傳倒閉　農糧署副署長證實了

越南女大生「台南蒸發」3天　北上服務60人賺逾16萬

即／潮州警陳屍寢室！年年考績甲等同事震驚

牙助喊幫保養攝護腺！伸手偷摸患者下體

10歲童馬拉松走失　竟多跑10公里

快訊／國1「大貨車翻覆」　全車道封閉

獨／廖老大倒40間要被告　本尊反應曝

23歲躲兵役飛國外14年！經理免當兵代價曝

即／彰化妻用電線勒斃酒醉夫　警封鎖現場調查

快訊／中和18歲男下樓牽機車　遭刺一刀濺血

獨／薪水全押阿根廷奪冠！他捧回34萬

逆子殺父分屍成「人彘」！「為保護媽」下場出爐

「錢帥君男友」涉囚小弟斷他腿　獨家照揭穿6億吸金案主謀

更多熱門

相關新聞

考不好被罵！醫科女殺母分屍：我打敗了怪物

考不好被罵！醫科女殺母分屍：我打敗了怪物

日本滋賀縣於2018年3月發生一起兇殺事件，有民眾在河床發現一具沒有手、腿及頭部的遺體，死者為58歲女子高崎妙（化名）。經警方追查發現，兇手是死者就讀醫學相關科系的31歲女兒高崎明里（化名）。

與丈夫爭執　攜女投海判刑定讞

與丈夫爭執　攜女投海判刑定讞

《甦活人生》12月號報導總統表揚

《甦活人生》12月號報導總統表揚

女童曝「阿姨跟爸爸洗澡」…他們慘噴45萬

女童曝「阿姨跟爸爸洗澡」…他們慘噴45萬

炒作TDR股遭重判　法界：該撥亂反正！

炒作TDR股遭重判　法界：該撥亂反正！

關鍵字：

法律人權永和分屍人彘分屍照顧輕判高等法院二審人倫

讀者迴響

熱門新聞

12女大生集體失蹤！　竟淪林森北「樓鳳」籌學費

考不好被罵！醫科女殺母分屍：我打敗了怪物

大飛分手楊晨熙「是他先提的」　曝9年情斷主因

冬至來了！「這生肖」財運翻旺　一路賺到2023

捕獲野生林志玲吃火鍋！老闆陪聊一晚認不出

邱宇辰被爆分手女友「牽新車又換伴」

男團成員爆11年婚變！

找妹子約砲遇到「兄弟女友」　他一試探心酸了

熊熊起身「血崩像流產」！就診夾出5cm異物

法媒「梅西進球違規」證據遭官方打臉

揭廖科溢撩妹SOP話術都一樣！

冬至後衰神降臨！2生肖「錢財恐被騙光」　命理師：小心了

孫生分手2週被瘋猜「交14萬新女友」！

今轉雨降6℃！越晚越冷「連4天探6度」

19歲女怕私密片外流　砍死男友

更多

最夯影音

更多
梅西回國了！阿根廷嗨爆迎接　奪冠文破IG最快千萬點讚紀錄

梅西回國了！阿根廷嗨爆迎接　奪冠文破IG最快千萬點讚紀錄
周杰倫飆蔡依林《說愛你》嗨翻！　首站新加坡開唱《楓》《安靜》

周杰倫飆蔡依林《說愛你》嗨翻！　首站新加坡開唱《楓》《安靜》

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

男騎車上班突全身無力　險昏厥撐到派出所求救

男騎車上班突全身無力　險昏厥撐到派出所求救

媽「改造飲料盒」騙女兒喝藥　她上當一吸...驚呆直接飄走！

媽「改造飲料盒」騙女兒喝藥　她上當一吸...驚呆直接飄走！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面