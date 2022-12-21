國內疫情升溫中！春節單日恐飆破2萬例　王必勝曝高峰時間點

▲指揮中心指揮官王必勝12/21立院受訪。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

中國大陸疫情升溫，再過一個月就是農曆春節，台灣是否受影響受到關注。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今（21）日分析，國內疫情正在緩步上升當中，但上升幅度不高「應該是比較小的一波」，高峰預期落在1月底、2月初，估計每日高峰會超過兩萬例；至於是否和台商返台有關，他個人認為關連不大。

衛福部長薛瑞元、指揮中心指揮官王必勝今日出席立法院社福衛環委員會「嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）防疫作為之回顧與檢討」公聽會，並分別在會前、會議休息時間接受訪問。

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媒體問及中國大陸疫情升溫，已經偵測到130多個變異株，50個亞分支，是否對台灣疫情造成影響？王必勝表示，現在他們感染人數預期很多，會加重病毒、加速病毒變異，我方的應對方法是對國內的病毒株做長期監測。王必勝進一步說，病毒株有變異，要看他未來發展是否會變成強勢病毒株來取代，現階段國內流行最普遍就是BA.5，目前沒有特別強勢變異株，但會持續觀察。

王必勝也分析國內春節疫情趨勢，他說明，國內疫情正在緩步上升當中，但上升幅度不高「應該是比較小的一波」，高峰預期落在1月底、2月初，估計每日高峰會超過兩萬例。至於是否和台商返台有關，他個人認為關連不大。

至於是否會加強台商返台管制措施，薛瑞元表示目前沒有要加嚴。王必勝補充，還要持續觀察，除中國疫情之外，也會評估包含未來回來量，目前沒有規劃特別加強措施。

王必勝分析，目前國內醫療量能足夠，但有多少台商返台，還要看航班狀況。初步向民航局瞭解航班是「單向會加開」，他解釋，以現有航點來看，回台會加開，但回中國的沒有開，台商可能會因為回程班機不確定，猶豫是否回台，但這個這個取決在中國大陸那邊，民航局相關單位會再協商。