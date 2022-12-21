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郭董想讓媽媽打BNT「憂混打增風險」　王必勝：科學上非正確觀念

記者洪巧藍／台北報導

鴻海創辦人郭台銘接連兩天提出BNT次世代疫苗議題，希望讓自己媽媽接種BNT雙價疫苗，避免更換疫苗品牌風險，但國內目前沒有。指揮中心指揮官王必勝今（21）日受訪時重申國內目前僅採購莫德納雙價疫苗原因，也不排除研議購買BNT雙價疫苗，但針對混打增加風險的說法，王必勝則強調「這不是科學上正確觀念」。

▲▼指揮中心指揮官王必勝12/21立院受訪。（圖／記者洪巧藍攝）

▲指揮中心指揮官王必勝12/21立院受訪。（圖／記者洪巧藍攝）

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郭台銘先在19日受訪時批評執政黨購買疫苗時並「沒有把人民的生命做為第一優先」；也提到台灣目前沒有BNT次世代疫苗可打，讓他母親無法接種。接著在20日晚間發文指出，他上周才問過北醫邱院長，建議像他媽媽這個年紀，需要打的是BNT的次世代疫苗，但目前台灣應該沒有。

郭台銘文中也說，台灣有這麼多的人都是接種BNT疫苗，如果要追加次世代加強劑，為何ㄧ定要增加換疫苗的風險？尤其是針對高風險的族群，為何就是沒辦法繼續選擇BNT？建議指揮中心疫苗藥物採購要更多面向、周全考慮。

▲▼中正紀念堂接種站最後一日,兒童疫苗接種站,新冠肺炎,本土疫情,新冠肺炎疫苗,輝瑞兒童BNT疫苗,施打疫苗,COVID-19疫苗,BNT兒童疫苗,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,醫護人員,防護衣,接種率,防疫,緩打潮,疫苗覆蓋率,中重症,共存,清零,5-11歲兒童,mRNA。（圖／記者李毓康攝）

▲疫苗施打示意圖。（資料照／記者李毓康攝）

王必勝21日出席立法院社福衛環委員會公聽會，會中休息時間受訪表示，莫德納、BNT次世代雙價疫苗，都是mRNA疫苗，效果、副作用比較沒有差異，國際與我國ACIP專家委員會都建議可作為追加劑，不管前面打什麼疫苗，「不是前面打莫德納後面就要打莫德納，前面打BNT後面就要打BNT，沒有這樣，現在混打已經證實是安全的」。

媒體問及是否接種BNT之後混打其他疫苗風險較高？王必勝解釋，在科學上並非正確觀念，他以自己為例，本身也打了AZ、BNT、高端，現在看起來混打也是常態，不是前面打什麼後面不能換，科學上也有證明。

除疫苗特性，王必勝也提到，莫德納和我國簽合約具有彈性，可以更換次世代疫苗，如果有推出更新的疫苗，也可以換，加上目前莫德納次世代疫苗打氣不佳、存量也多，基於上述原因，目前是只有進莫德納次世代。但王必勝也強調，指揮中心沒有排除購買BNT的次世代疫苗，這個事情也會請BNT來協調，讓未來疫苗計畫更完整。

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