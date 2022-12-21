綠茶配檸檬不能治新冠！ 　LINE公布2022年「假訊息」排行

▲LINE公布假訊息排行。（圖／LINE提供）

記者陳俐穎／綜合報導

你是否也收到許多各類會治療新冠的偏方訊息？誤點過假的防疫補助連結？，LINE於今（21）日公布2022年度假訊息排行榜，揭露疫情仍為重要關鍵字，宣稱可治療新冠的錯誤偏方「綠茶加檸檬」排名第一，以及打著防疫專案名義補助每人3000元，實則詐騙個資的假網站佔據第三。民生息息相關的食物類假訊息也頗受關注，紅殼雞蛋加色素偽裝成土雞蛋的錯誤謠言排名第二。

為提升全民錯假訊息免疫力，LINE於2019年啟動數位當責計畫，展開「LINE訊息查證」服務，讓用戶將可疑文字訊息或連結傳至LINE訊息查證官方帳號（@linefactchecker）進行查證，截至2022年12月中，已收入超過14萬筆可疑訊息的舉報，舉報人次也超過60萬人次，成台灣最大訊息查證平台。

在地震頻仍的台灣，人人有感的「地震時先去開門、關燈、關瓦斯？」或黃金三角等錯誤地震逃生資訊，則在今年度的排行榜中排名第四。而第五名則是時不時會出現的各類錯誤繳費資訊：「明天開始電費分三段式？」，突顯用戶對荷包相關資訊高度在意。

LINE訊息查證自2021年開始公佈年度假訊息TOP 5排行榜，延續2021年度第一名的假訊息為「疫情新騙局？疫苗注射調查？」，2022年度排行榜第一名與第三名與疫情相關，分別是錯誤偏方類型的「綠茶配檸檬可以治新冠肺炎？」，以及詐騙個資類型的「防疫專案線上申請網站？每人補助3000元？」，以補助來誘騙個資，對比去年第三名「假送奧運貼圖，真騙個資」也是騙個資的類型，只是主題為當年火紅的奧運，且以免費貼圖來作誘餌。

另食物也是假訊息的一大主題，2022年度榜單的第二名是「紅殼雞蛋是添加色素、偽裝土雞蛋販售？」，而在2021年度榜單上第二名「地瓜防癌，聯合國列為十大抗氧化蔬菜」，第四名「柚子和藥物的注意要點」，也都與食物息息相關，且偏重養生面向。