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LINE聖誕特效登場！輸入三組關鍵字召喚耶誕兔兔、熊大

▲LINE聖誕特效登場。（圖／取自LINE）

▲LINE聖誕特效登場。（圖／取自LINE）

記者陳俐穎／綜合報導

一轉眼就來到了2022年的最後一個月，LINE也推出聖誕特別特效，只要輸入三組關鍵字「聖誕」、「耶誕」、「禮物」任一組關鍵字，就能讓角色們出現在背景。

LINE表示，不管今年過得如何，希望大家都可以給自己一個大大的鼓勵與擁抱，讓熊大、兔兔、莎莉陪伴大家一起歡慶年末佳節時光。聖誕特效限定期間為台灣時間 12月20日(二)10:00 至 12月26日(一)10:00。

聖誕特效適用版本為 LINE iOS 9.15.0以上、 LINE Android 10.2.0以上(且Android OS 7.1以上)、 LINE電腦版 5.19.0以上。LINE表示，如果手機LINE版本為12.0.0(含)以上，輸入關鍵字出現聊天室特效時，關鍵字將會以連結形式呈現，之後若是想要重播聊天室特效，點擊關鍵字連結就可以，不用一直洗版朋友訊息也可以重複召喚特效。

除此之外，LINE也將推出聊天室下雪特效，感受冬日氛圍，下雪特效限定期間為 LINE iOS / Android 12月26日(一) 00:00 至 23:59， LINE 電腦版為12月26日(一) 10:00 至12月27日(二) 09:59。

下雪特效適用版本為LINE iOS 9.15.0以上、 LINE Android 10.2.0以上(且Android OS 7.1以上)、 LINE電腦版 4.8.0以上。若上述版本和關鍵字皆符合，但卻沒有出現聖誕節與下雪特效的話，請嘗試將LINE重新開啟，或是於LINE設定中的「聊天室背景特效」中確認是否開啟。

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