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酒駕仔被罰18萬不繳　千萬透天+LEXUS險被查封！他嚇壞秒繳清

▲▼高雄分署強力執行「酒毒駕裁罰專案」。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄分署強力執行「酒毒駕裁罰專案」，共查封5部汽機車、53筆土地。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名謝姓男子酒後騎乘機車被攔查，他拒絕酒測，遭罰18萬元，不過因逾期繳納罰鍰，案件被移送到行政執行署高雄分署執行，執行官查出他名下有市值千萬的透天厝還有一輛LEXUS新車，打算查扣拍賣抵繳罰款，謝男擔心財產被扣押，嚇得立即繳清罰款。

行政執行署高雄分署強力執行「酒毒駕裁罰專案」，動員23人次到現場執行、勸繳，共查封5部汽機車、53筆土地、5筆建物，限制出境人數14人次。所查封的動產及不動產，將再次限期通知義務人自動繳納或辦理分期，如逾期不繳，將在下個月起陸續進行鑑價、拍賣。

▲▼高雄分署強力執行「酒毒駕裁罰專案」。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲執行官到義務人家中勸繳。（圖／記者許宥孺翻攝）

其中一名謝姓男子，今年3月6日酒後騎乘機車，他拒絕酒測，當場被開18萬元罰單，案件原本在高雄市交通事件裁決中心辦理分期，不過因逾期未繳納，案件移送到高雄分署執行。

執行官調查，發現謝男名下在三民區有一棟透天厝，2018年還購買一部LEXUS新車，且有高額銀行利息所得。謝男接獲高雄分署傳繳通知後，擔心財產被扣押，立即繳清罰款餘額15萬元。

▲▼高雄分署強力執行「酒毒駕裁罰專案」。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲有酒駕仔逾期未繳罰款，房屋被查封。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄分署表示，就酒毒駕的裁罰案件，已經與高雄市政府交通裁決中心成立聯繫窗口，逾期未繳則立即分案執行。此外，強制執行酒毒駕罰鍰的目的，不在於要為國庫徵收多少錢，而是要貫徹法律，希望所有的民眾都「喝酒不開車、開車不喝酒」，除了保護自已的安全外，也要保護所有用路人的安全。

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