金門3車連環撞！路口交通大打結　裝甲車也塞在車陣中

記者林名揚、黃資真／金門報導

金門縣金湖鎮環島南路4段昨（20）日晚間8時16分發生車禍，白色自小客歐陽姓駕駛違規跨越雙黃線欲左轉，對向駕駛閃避不及直接撞上，又波及同向後方駕駛，造成3車連環撞意外，導致現場交通大打結，裝甲車移防時也被堵住無法通行。

▲金門縣金湖鎮環島南路4段昨日晚間發生3車連環撞意外，現場交通大打結。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



金湖分局說明，歐陽姓駕駛沿金湖鎮環島南路4段由夏興往后園方向行駛，至夏興公車站牌附近時，違規跨越雙黃線欲左轉進入夏興村莊，與對向邱姓駕駛發生碰撞，同向後方的黃姓駕駛閃避不及也撞上，事故導致歐陽姓男子左手骨折、左腳擦挫傷及胸部挫傷，邱、黃未受傷。

警方獲報趕抵現場，經對三方駕駛實施酒測，初步排除酒後駕車行為，有關肇事責任警方目前正在查證中；另外由於3車堵住路口，導致現場大塞車無法通行，連帶影響到當時正在進行移防的裝甲車。

金湖分局提醒，車輛左轉時不得占用來車道搶先左轉，並應顯示左轉燈光，及注意來、往車輛、行人，以確保他人及本身之安全；如不依規定駛入來車道，將依《道路交通管理處罰條例》第45條，處新臺幣600元以上1,800元以下罰鍰。

▼裝甲車移防時也受到車禍影響，無法通行。

