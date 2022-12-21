泰軍艦遭巨浪打翻！船身「傾斜60度」沉沒　105人落水…尋獲6遺體

▲泰國軍艦素可泰號（HTMS Sukhothai）沉沒。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

泰國軍艦「素可泰號」18日出航時，因惡劣天氣加上海相不佳，海水灌入船艙導致沉沒，當時船上共載有105名船員，最初救起75人後，終於在20日下午又找到7人，但僅有1人存活，目前仍有23人失蹤。

The Royal Thai Navy corvette Sukhothai sank in the Gulf of #Thailand in a storm.



There were 106 sailors on board. 75 of them were evacuated, the fate of the rest is unknown. pic.twitter.com/fexCI6oBRs — NEXTA (@nexta_tv) December 19, 2022

根據BBC報導，素可泰號（HTMS Sukhothai）日前從春武里府（Chonburi）的軍港出發，而18日因海相不佳，臨時準備在巴蜀府（Prachuap Khiri Khan）靠岸，豈料在靠近岸邊約20海浬處時，因大浪不斷拍打，海水灌入船隻，導致船上斷電，接著在引擎故障的狀況下，整艘船傾斜約60度左右後，於18日晚間11時30分左右沉入暹羅灣。

▲當時船上共有105人，目前仍有23人失蹤。（圖／路透）

當時船上共有105人，包含海軍人員、水手與空中海岸防衛隊的人員，泰國派出直升機、無人機，還有海軍與空軍共數百人投入救援，一開始就在一艘救生筏上找到75人，大部分的人僅受輕傷。

As per the reports, all crew members of HTMS Sukhothai have been rescued by the Royal Thai Navy. #เรือหลวงสุโขทัย pic.twitter.com/PMt9w3kCOq — Defence Insider (@defence_insider) December 18, 2022

過了兩天的搜索後，救難人員又找到7名船員，不幸的是只有一人存活，「我們發現這個人拿著救生圈，他在水裡漂浮了數十個小時。」目前這名男子仍有意識，頭部有輕傷，但因長時間暴露在海面上，眼睛非常疼痛。

泰國海軍參謀長瓊拉提斯（Chonlathis Navanugraha）表示，「最新找到的生還者是在船沉沒後41小時被找到，他還活著，所以我們相信還會有生還者，我們將繼續搜索。」不過，有消息指出，船艦上僅配有70件救生衣，這意味著有些失蹤者沒有穿著救生衣，恐怕凶多吉少。

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