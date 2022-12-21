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海上商漁船噪聲作掩護　解放軍潛艦甩開外國反潛機跟蹤

▲▼解放軍在2018年4月12日於海南島三亞外海舉行南海海上大閱兵，包括遼寧艦在內共有48艘軍艦與核潛艇、76架戰機，以及上萬名官兵參加。（圖／翻攝自大陸央廣軍事）。

▲解放軍在2018年舉行南海海上大閱兵的核潛艇梯隊。（圖／翻攝自大陸央廣軍事）

軍武中心／綜合報導

利用海上商漁船多種噪聲為掩護，解放軍潛艇成功甩開敵軍反潛機跟蹤。大陸官媒近日透露，海軍某潛艇支隊在一次的遠洋任務中，遭到外國反潛機持續跟蹤搜索，最後機智靠著海面上商漁船的逐漸增多產生多種噪音，成功跳出對方的跟蹤範圍。

《央視》報導，海軍潛艇部隊被認為是最具風險的兵種之一，某潛艇支隊在一次遠航任務中，潛艇上浮充電時被外國反潛機發現並持續跟蹤搜索。聲納技師牟永軍回憶，當時發現一個特殊信號，這個信號反反覆覆地跟蹤，狀況非常緊張。

▼美軍海軍P-3C陸基遠程反潛戰巡邏機。（圖／翻攝美國海軍官網）

▲▼美軍海軍P-3C陸基遠程反潛戰巡邏機。（圖/翻攝　美國海軍官網）

隨後教練艇長趙愛軍立即升起潛望鏡仔細察看海面情況，當時海上商船、漁船逐漸增多造成多種噪聲交疊，他便立即決定利用噪聲為掩護干擾敵機探測，經過一番周旋潛艇跳出敵反潛機跟蹤範圍，順勢坐沈海底。趙愛軍說，「3、4個小時後，聲納報告聽到了微弱的主動聲納信號，我們的判情是敵方反潛機投的聲納浮標聲音非常弱，判斷距離非常遠，這就說明他跟丟了。」

報導指出，這位艇長「總教頭」已經與潛艇相伴30年，期間經歷過3型潛艇、5個崗位，多次帶領官兵執行遠航訓練，重大演訓以及巡邏等任務，他曾憑借豐富的經驗、嚴謹的態度，敏銳發現潛艇儀器故障，及時化解了重大險情。

▼解放軍海軍094A核潛艇「長征18號」。（圖／翻攝央視軍事）

▲解放軍海軍094A核潛艇「長征18號」。（圖／翻攝央視軍事）

事實上，大陸近年持續不斷增強水下勢力，今年9月更利用南海軍演刻意曝光才在2021年入列的094A最新型核動力潛艦「長征18號」。公開資料顯示，該艦艦長約135公尺，寬約13公尺，最大潛深為500／600公尺，最高航速30節，擁有12具或16具垂直發射裝置，即能發射採用固態推進燃料、射程超過1.2萬公里的巨浪-3潛射洲際導彈，部署南海射程便能覆蓋北美大陸。

值得注意的是，美國太平洋艦隊司令帕帕羅（Sam Paparo）也在今年11月證實，解放軍已經在核潛艦上部署巨浪-3，讓其已能比以往更靠近自家海岸的地方打擊美國大陸。據了解，這是美方首度承認，中國已在核動力潛艦上部署巨浪-3，同時該型潛射導彈的誕生，就是為威脅美國而來。

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