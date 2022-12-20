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入伍訓練380小時「菜單曝光」：射擊不只6發臥射　狂操13項體能

▲▼史上最硬教召實施打靶訓練,國軍新制教召,,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,T74排用機槍,南勢埔靶場。（圖／記者李毓康攝）

▲未來入伍訓練打靶，將不再是只有6發臥射。（圖／記者李毓康攝）

記者林彥臣／綜合報導 

國防部20日召開例行性記者會宣布，將入伍訓練從5周共230小時，調整為8周共380小時，課程區分上有一般課程、體能戰技、兵器教練、戰鬥教練四大類，並且強調「實兵、實彈、實地、實作」方式，將「處處皆戰場」等思維，包括射擊訓練將不再是只有過去的「臥射6發裝子彈」，體能訓練的項目也將增加到13項 

國防部說明指出，為提升志願役官兵作戰能力，國軍自明年起，將精進入伍、駐地、基地訓練、聯合作戰計畫演訓等階段訓練課目，使官兵均能熟稔應具備之職能，相關精進要點如後：

一、入伍訓練：

為提升入伍訓練成效，志願役新兵入伍在現有8週課程訓練中新增「合理冒險、戰場抗壓、戰傷救護、運動科學、健康管理、戰鬥射擊」等課目，並結合行軍實施實彈射擊訓練、狀況處置、夜間戰鬥及宿（露）營等訓練。

二、部隊訓練：

(一)以「步槍實彈射擊、體能戰技訓練、戰備裝載、戰術機動、編制武器專長、營區安全防護」等核心項目訓練，並強化戰、甲車部隊基礎訓練，使官兵精熟建制武器射擊及裝備操作熟稔度，奠定部隊基礎戰力。

(二)步槍實彈射擊訓練，修調射訓方式，將原單一臥射姿勢6發，調整採立、跪、臥多重射擊姿勢、更換彈匣、自行槍枝故障排除等項，並依不同部隊類型增加射擊發數，以因應戰場環境與作戰任務，強化實戰化訓練要求。

(三)為培養官兵良好運動習性，針對官兵日常作息所需之身體素質訂定多元訓測項目，區分上肢肌群、腹部核心肌群、心肺耐力與柔軟度等4類13項。

▲▼國防部訓練參謀次長室軍事訓練處處長劉慎謨少將。（圖／記者蘇晏男攝）

▲國防部訓練參謀次長室軍事訓練處處長劉慎謨少將。（圖／記者蘇晏男攝）

國防部強調，因應當前區域情勢與嚴峻之敵情威脅，「實戰化」訓練為快速提升防衛戰力之不二法門，國軍將持續秉「戰場即訓場」實施「實戰化」訓練，並循完整的基礎、駐地、基地訓練，以及結合作戰計畫演練，提升國軍官兵聯合作戰能力，展現保家衛國的堅實戰力。

其中關於射擊訓練的部分，國防部「訓次室軍訓處處長」劉慎謨在例行記者會中提到，課程上新增合理冒險、戰場抗壓、健康管理、運動科學概論、戰傷救護、求生訓練、戰術行軍等項目；而射擊部分，從原本臥姿86發子彈，調整為立、跪、臥三姿勢，以及行進中的射擊，總共160發。

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