　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

追悼金正日　北韓工人-20℃苦撐2小時：過世這麼久還在讓人民受苦

▲▼平壤民眾前往萬壽台向金日成、金正日雕像獻花。（圖／達志影像／美聯社）

▲平壤女性穿著韓服向金日成、金正日雕像獻花。（圖／達志影像／美聯社）

記者崔子柔／綜合報導

北韓（朝鮮）前最高領導人金正日於2011年12月17日逝世，今年是11週年，北韓舉國昨（20）日結束為期7天的哀悼期，有民眾透露，這期間內禁止唱歌、飲酒，還得在零下20度的戶外進行2小時追悼。

根據《自由亞洲電台》（Radio Free Asia）報導，一位住在兩江道的民眾透露，政府下令在哀悼期內不可飲酒，也不能進行唱歌等娛樂活動，婚喪喜慶都最好避免，只能低調行事，「如果不謹慎言行，可能會惹上大麻煩」。

該民眾也說，政府特別提醒在這段期間不要做政治相關的發言，已經派出秘密幹員進行監視，民眾往來北韓境內的限制，在「哀悼期間」也會比平時嚴格。

▲▼金正日逝世11周年，北韓平壤民眾前往萬壽台向金日成、金正日雕像獻花。（圖／達志影像／美聯社）

▲金正日逝世11周年。（圖／達志影像／美聯社）

一位鏡北道居民則說，電視台天天都在播金正日的紀錄片，內容就在描述他的成就、對國家的愛，也有許多紀念相關的演講活動，而且都會在結尾強調要無止境效忠現任領導人金正恩。

金正日母親金正淑的生日也在12月，所以北韓這整個月幾乎都在歌頌金家人，也有民眾對此感到疲乏，住在平安南道的居民指出，15日所有人都要參加紀念儀式，從早上9點進行一整天，當天氣溫只有攝氏零下2度至零下12度，與會女性都得穿傳統韓服，根本無法抵擋低溫，即使已經出現凍傷、體溫過低的狀況，政府也無視於此。

▲▼金正恩穿著風格酷似亡父金正日。（左圖／路透、右圖／達志影像／美聯社）

▲金正恩、金正日。（左圖／路透、右圖／達志影像／美聯社）

在咸鏡北道茂山郡的煤礦工人指出，16日他們被召集到政府大樓前參加儀式，當時只有零下20度，所有人在戶外站了2個小時，大家只能私下發牢騷，「即使他去世了這麼久，還是在讓百姓餓肚子，讓大家在天寒地凍裡受苦」。

►威德in「白葡萄果凍」特價了！迅速補充能量，方便又好吃

ET快訊
紅孩兒王海輪爆11年婚變！　夜奔「大提琴界林志玲」香閨全被拍
桃園12女大生集體失蹤！　竟淪林森北「樓鳳」籌學費
陸瘋搶退燒藥！台大醫「一瓶70元飆近2萬」　藥師曝台怪現象
今轉雨降6℃！越晚越冷「連4天探6度」　2時間最低溫
美國會完成撥款法案協商　列對台軍事融資每年614億
快訊／國1「大貨車翻覆」　全車道封閉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

翁山蘇姬案審理18個月下周結辯　緬甸軍政府法庭做最終判決

投資人稍微擺脫經濟衰退疑慮　美股大多收高

10年來最近！中俄聯合軍演6天　距台灣僅300多公里

影片曝！女歌手台上脫小丁大秀私密處　歌迷暴動狂掀裙

追悼金正日　北韓工人-20℃苦撐2小時：過世這麼久還在讓人民受苦

恐怖影片曝！1.5公里長拔河繩索掀翻她　翻轉180度爆頭慘死

網美脫衣DIY影片瘋傳！　本尊怒批變臉：我依然是個閃耀的星星

美國會完成撥款法案協商　列對台軍事融資每年614億元

19歲前女友害怕「性愛片外流」　留學前拿刀砍死男主角

梅西最後一戰直接封神　政府「禁止用Messi命名」…原因曝光

梅西回國了！阿根廷嗨爆迎接　奪冠文破IG最快千萬點讚紀錄

周杰倫飆蔡依林《說愛你》嗨翻！　首站新加坡開唱《楓》《安靜》

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

男騎車上班突全身無力　險昏厥撐到派出所求救

媽「改造飲料盒」騙女兒喝藥　她上當一吸...驚呆直接飄走！

火雞肉飯老闆心算結帳 機關槍嘴速以為唱RAP

用穀物排出梅西、姆巴佩畫像　藝術家：兩個都是偉大的球員

梅西世足奪冠　精彩瞬間全回顧

5萬法國球迷迎接英雄回家　球員嗨翻！姆巴佩笑不出來

男逛賣場被7警包圍氣炸喊告　警：獲報搭訕+持辣椒水才來

翁山蘇姬案審理18個月下周結辯　緬甸軍政府法庭做最終判決

投資人稍微擺脫經濟衰退疑慮　美股大多收高

10年來最近！中俄聯合軍演6天　距台灣僅300多公里

影片曝！女歌手台上脫小丁大秀私密處　歌迷暴動狂掀裙

追悼金正日　北韓工人-20℃苦撐2小時：過世這麼久還在讓人民受苦

恐怖影片曝！1.5公里長拔河繩索掀翻她　翻轉180度爆頭慘死

網美脫衣DIY影片瘋傳！　本尊怒批變臉：我依然是個閃耀的星星

美國會完成撥款法案協商　列對台軍事融資每年614億元

19歲前女友害怕「性愛片外流」　留學前拿刀砍死男主角

梅西最後一戰直接封神　政府「禁止用Messi命名」…原因曝光

廖科溢辯「婚後無不忠秦綾謙」被打臉！11月還和前任做…調情證據曝

iPhone 15回歸圓角邊？　概念圖讓果粉直呼是「iPhone 6」

王海輪驚爆婚變！起底「大提琴界林志玲」身分　本尊揭密2人關係

色警竟是偷拍狂！買春、少女「針孔密錄」5年　超過10人受害

邱宇辰被爆分手女友「牽新車又換伴」　並肩「狼人殺女神」嗑火鍋

「蔡依林恩師」張勝豐失聯23天現身了！憔悴身形曝　曾洩輕生念頭

男團成員爆11年婚變！2月沒回家…被拍夜奔「大提琴界林志玲」香閨

直播主喊「醫師、律師都好野人」　醫怒發聲

翁山蘇姬案審理18個月下周結辯　緬甸軍政府法庭做最終判決

桃園12女大生集體失蹤！　竟淪林森北「樓鳳」籌學費

摸到粉絲手上「有自殘傷疤」　 洛基秒抱緊：I GOT U！

國際熱門新聞

考不好被罵！醫科女殺母分屍：我打敗了怪物

法媒「梅西進球違規」證據遭官方打臉

19歲女怕私密片外流　砍死男友

梅西延長賽進球無效？　外媒揭「關鍵畫面」

梅西封神　政府禁止用他命名

空拍影片曝！營地山坡崩落24死　綠地禿一大片

營地山崩　媽悲：女兒一家3口亡

加州地震橋梁裂開　6.8萬戶斷電

網紅硬拉梅西合照、亂親獎盃　球迷氣瘋

影片曝　她被1.5公里拔河繩索掀翻爆頭亡

中國設海外警察局　傳韓國政府展開調查

烏克蘭議員：台灣應該且必須參與重建

網美脫衣舞自慰影片瘋傳　本尊怒批變臉

97歲納粹阿嬤謀殺1萬人　法院判定有罪！　

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

考不好被罵！醫科女殺母分屍：我打敗了怪物

大飛分手楊晨熙「是他先提的」　曝9年情斷主因

冬至來了！「這生肖」財運翻旺　一路賺到2023

找妹子約砲遇到「兄弟女友」　他一試探心酸了

法媒「梅西進球違規」證據遭官方打臉

看到梅西會難過？姆巴佩又想離隊了

全台最大軒禾合作社驚傳倒閉　農糧署副署長證實了

5壽險慘了！資產重分類違規　金管會怒罰逾400萬、南山最重

19歲女怕私密片外流　砍死男友

5歲童突發燒！醫找無病因　3天後見「手上浮2條線」秒懂

LINE聖誕過年貼圖「免費1鍵下載」！29款超萌

包小柏痛失22歲愛女：至今無法放下！

世界盃一照片　姆巴佩向梅西跪了

今轉雨降6℃！越晚越冷「連4天探6度」

iOS 17升級3機型恐被淘汰！竟包含這支神機

更多

最夯影音

更多
梅西回國了！阿根廷嗨爆迎接　奪冠文破IG最快千萬點讚紀錄

梅西回國了！阿根廷嗨爆迎接　奪冠文破IG最快千萬點讚紀錄
周杰倫飆蔡依林《說愛你》嗨翻！　首站新加坡開唱《楓》《安靜》

周杰倫飆蔡依林《說愛你》嗨翻！　首站新加坡開唱《楓》《安靜》

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

男騎車上班突全身無力　險昏厥撐到派出所求救

男騎車上班突全身無力　險昏厥撐到派出所求救

媽「改造飲料盒」騙女兒喝藥　她上當一吸...驚呆直接飄走！

媽「改造飲料盒」騙女兒喝藥　她上當一吸...驚呆直接飄走！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面