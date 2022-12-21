追悼金正日　北韓工人-20℃苦撐2小時：過世這麼久還在讓人民受苦

▲平壤女性穿著韓服向金日成、金正日雕像獻花。（圖／達志影像／美聯社）



記者崔子柔／綜合報導

北韓（朝鮮）前最高領導人金正日於2011年12月17日逝世，今年是11週年，北韓舉國昨（20）日結束為期7天的哀悼期，有民眾透露，這期間內禁止唱歌、飲酒，還得在零下20度的戶外進行2小時追悼。

根據《自由亞洲電台》（Radio Free Asia）報導，一位住在兩江道的民眾透露，政府下令在哀悼期內不可飲酒，也不能進行唱歌等娛樂活動，婚喪喜慶都最好避免，只能低調行事，「如果不謹慎言行，可能會惹上大麻煩」。

該民眾也說，政府特別提醒在這段期間不要做政治相關的發言，已經派出秘密幹員進行監視，民眾往來北韓境內的限制，在「哀悼期間」也會比平時嚴格。

▲金正日逝世11周年。（圖／達志影像／美聯社）



一位鏡北道居民則說，電視台天天都在播金正日的紀錄片，內容就在描述他的成就、對國家的愛，也有許多紀念相關的演講活動，而且都會在結尾強調要無止境效忠現任領導人金正恩。

金正日母親金正淑的生日也在12月，所以北韓這整個月幾乎都在歌頌金家人，也有民眾對此感到疲乏，住在平安南道的居民指出，15日所有人都要參加紀念儀式，從早上9點進行一整天，當天氣溫只有攝氏零下2度至零下12度，與會女性都得穿傳統韓服，根本無法抵擋低溫，即使已經出現凍傷、體溫過低的狀況，政府也無視於此。

▲金正恩、金正日。（左圖／路透、右圖／達志影像／美聯社）



在咸鏡北道茂山郡的煤礦工人指出，16日他們被召集到政府大樓前參加儀式，當時只有零下20度，所有人在戶外站了2個小時，大家只能私下發牢騷，「即使他去世了這麼久，還是在讓百姓餓肚子，讓大家在天寒地凍裡受苦」。