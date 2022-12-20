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淡水海關碼頭貓咪市集！集結貓零食、動物溝通　還有親子界五月天

▲▼新北市立淡水古蹟博物館將於12/24-25在淡水海關碼頭推出「喵的市集音樂會」。（圖／淡水古蹟博物館）

▲新北市立淡水古蹟博物館將於12/24-25在淡水海關碼頭推出「喵的市集音樂會」。（圖／淡水古蹟博物館）

記者林育綾／綜合報導

貓奴必須相約！新北市立淡水古蹟博物館將於12/24-25在淡水海關碼頭推出「喵的市集音樂會」，集結30攤各式各樣的貓咪主題攤位，除了有手作貓零食、文創商品、公益計劃、動物溝通等，還邀請親子界五月天「謝欣芷x愛唱歌Happy Singing」及雲飛揚魔術秀、跳跳小丑氣球秀等演出。

淡水海關碼頭推出「喵的市集音樂會」，12/24-25一連2日在淡水河岸舉行，市集集結30攤各式各樣的貓咪主題攤位，包括手作貓零食、貓咪造形燈飾、浪浪公益計畫、寵物溝通等，讓貓奴們度過充滿「貓的泡泡」耶誕節。

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▲▼新北市立淡水古蹟博物館將於12/24-25在淡水海關碼頭推出「喵的市集音樂會」。（圖／淡水古蹟博物館）

▲市集集結30攤各式各樣的貓咪主題攤位。（圖／淡水古蹟博物館）

除了市集外，12/24特別邀請親子界五月天「謝欣芷x愛唱歌Happy Singing」、雲飛揚魔術秀、跳跳小丑氣球秀、鄭湧蒼扯鈴秀前來演出，是遛小孩的最佳選擇。

12/25則是由淡水區學校管樂團聯合演奏貓咪相關主題曲，包含正德國中、淡江高中、淡水國小、新興國小、天生國小、竹圍國小；另還有四季紅薩克團、中華民國新弦愛樂協會、福容大飯店漁人碼頭Nite Birds贊助演唱。

▲▼新北市立淡水古蹟博物館將於12/24-25在淡水海關碼頭推出「喵的市集音樂會」。（圖／淡水古蹟博物館）

▲除了市集還有音樂會。（圖／淡水古蹟博物館）

淡古館長黃麗鈴表示，今年的活動「光映淡水」非常特別，搭配淡水五虎崗的地形特色，再加上進入虎年尾聲，把概念轉化為大家喜歡的貓咪，透過動物友善的角度切入，使得文化資產更容易親近。目前淡水海關碼頭有「巨型貓咪」裝置藝術、主題展覽及河岸光廊，活動開跑首週末就有上萬人次，非常熱門。

▲淡水海關碼頭舉辦「光映淡水－喵的光波」系列活動，洋樓化身為「巨型貓屋」。（圖／淡水古蹟博物館提供）
 
「光映淡水－喵的光波」系列活動包括「喵的古蹟隱身術」、「喵的市集音樂會」及「喵的水陸空派對」三大主題，在淡水海關碼頭規劃裝置藝術、主題展覽、河岸光廊、市集、親子派對、音樂會、煙火遊輪、老王樂隊、溫蒂漫步、好樂團、DIY工作坊等，陸續在明年1/2前每週末登場。

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