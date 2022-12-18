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鏟屎官朝聖！淡水海關碼頭變身「巨型貓屋」　還有貓咪聖誕市集

▲▼淡水海關碼頭舉辦「光映淡水－喵的光波」系列活動，洋樓化身為「巨型貓屋」，12/24-12/25還有貓咪主題市集。（圖／淡水古蹟博物館提供）

▲淡水海關碼頭舉辦「光映淡水－喵的光波」系列活動，洋樓化身為「巨型貓屋」。（圖／淡水古蹟博物館提供）

記者林育綾／綜合報導

全台貓奴準備朝聖！新北市淡水古蹟博物館即日起至明年1/2，在淡水海關碼頭舉辦「光映淡水－喵的光波」系列活動，首波主題「喵的古蹟隱身術」把海關碼頭的洋樓化身為「巨型貓屋」，12/24-12/25還有貓咪主題市集，更有魔術秀、氣球秀、扯鈴、被稱為「親子界五月天」謝欣芷與愛唱歌Happy Singing同樂會。

▲▼淡水海關碼頭舉辦「光映淡水－喵的光波」系列活動，洋樓化身為「巨型貓屋」，12/24-12/25還有貓咪主題市集。（圖／淡水古蹟博物館提供）

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▲「喵的古蹟隱身術」將淡水海關碼頭的洋樓化身「巨型貓屋」。（圖／淡水古蹟博物館提供）

一年一度「光映淡水」活動在虎年尾聲以貓科動物為號召，搭配淡水五虎崗的在地特色，主題命名為「喵的光波」。首波「喵的古蹟隱身術」將淡水海關碼頭的洋樓化身「巨型貓屋」，2隻巨貓在屋內玩躲貓貓，1樓賓士貓用粉嫩的腳掌，想捉住2樓的橘白貓，橘白貓在躲避的同時，意外呈現「液體」貓咪的魔幻身形，尤其「喵屁卡關」萌到不行。

洋樓內也同步推出「喵的宇宙」主題展覽，展出貓奴提供的搞怪貓咪照，還有貓咪冷知識大全，加上「喵影光廊」的氣氛營造，讓古蹟從裡到外都可愛。

▲▼淡水海關碼頭舉辦「光映淡水－喵的光波」系列活動，洋樓化身為「巨型貓屋」，12/24-12/25還有貓咪主題市集。（圖／淡水古蹟博物館提供）

▲▼淡水海關碼頭的洋樓化身「巨型貓屋」。（圖／淡水古蹟博物館提供）

▲▼淡水海關碼頭舉辦「光映淡水－喵的光波」系列活動，洋樓化身為「巨型貓屋」，12/24-12/25還有貓咪主題市集。（圖／淡水古蹟博物館提供）

淡古館長黃麗鈴表示，淡水「五虎崗」的稱號源自於大屯山脈火山熔岩蜿蜒而下，流至虎頭山分為五條尾陵，形成宛如虎爪般的丘陵，因而得名，又適逢虎年尾，便把概念轉化為大家喜歡的貓咪，透過動物友善的角度來切入，使得文化資產更容易親近。

▲▼淡水海關碼頭舉辦「光映淡水－喵的光波」系列活動，洋樓化身為「巨型貓屋」，12/24-12/25還有貓咪主題市集。（圖／淡水古蹟博物館提供）

▲淡水海關碼頭舉辦「光映淡水－喵的光波」系列活動，12/24-12/25還有貓咪主題市集。（圖／淡水古蹟博物館提供）

12/24-12/25還有貓咪主題市集，甚至有「親子界五月天」的謝欣芷與愛唱歌Happy Singing同樂會、魔術秀、氣球秀、扯鈴、淡水區學校管樂團、新弦愛樂、福容大飯店漁人碼頭Nite Birds等表演。12/31則有包遊輪賞煙火行程、老王樂隊、溫蒂漫步、好樂團、DIY工作坊⋯等，搭配新北跨河煙火活動，詳情可至淡水古蹟博物館官方網站查詢。

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