新北觀光工廠輕旅行13日開放報名　揪好玩、揪好學、揪好康

▲新北市政府攜手境內觀光工廠及產業文化館推出「趣遊新北揪工廠－2022新北觀光工廠輕旅行」活動，將於7月13日中午12點開放報名。(圖／新北市經發局提供，下同)

地方中心／新北報導

疫情趨緩，國人旅遊意願飆升，新北市政府攜手境內觀光工廠及產業文化館推出「趣遊新北揪工廠－2022新北觀光工廠輕旅行」，活動將於7月13日中午12點開放報名，還有消費滿額抽獎活動，以及配合夏季旅展及新北住宿的觀光工廠限定優惠。

新北市副市長謝政達表示，這兩年新北市觀光工廠與產業文化館，在疫情中頂著逆風艱困經營，為加速振興經濟，新北市府直接整合經濟發展局、教育局與觀光旅遊局3大資源，共同規劃「趣遊新北揪工廠-揪好玩、揪好學、揪好康！」其中最受好評的輕旅行遊程，串接觀光工廠以及特色商圈，加上青春山海線與府中舊城等特色景點，讓遊客可以用實惠價格，深度體驗新北之美。另外，在教育領域，也結合新北觀光工廠豐富的產學經驗，讓取得多元職探教育場域認證的廠家，帶領學生們更貼近實務的職業探索體驗，整合多方單位資源，使新北觀光工廠開創全新風貌。

▲新北市副市長謝政達(右2)表示，趣遊新北揪工廠整合經濟發展局、教育局與觀光旅遊局3大資源，加速振興經濟。

經發局長何怡明表示，今年新北觀光工廠輕旅行推出699元「人文體驗一日遊」，總價值超過1,700元的省荷包方案，讓國人可以在三芝美式西部莊園與小馬近距離互動、林本源園邸穿越時空變裝遊園、永和中興街大啖韓風新滋味，還有中和華新街的沉浸式體驗緬甸文化；加上2家觀光工廠體驗旅遊以及美味午餐，豐富多元的行程絕對值回票價。另外，民眾敲碗許願的二日遊行程，今年再次強勢回歸，總價值超過4,700元的「山海星級二日遊」，一手包辦觀光工廠體驗遊程，專業導覽遊客造訪茶鄉農園，走讀生態古蹟透視新北獨特美景，更升級入住4星級酒店；新北創新升級一站式包山包海看美景，包吃包住包接送的清新小旅行，1人也只要2,999元！

另外，7月19日至10月30日到新北觀光工廠消費滿300元，就送限量觀光工廠童趣小磁鐵，還可加碼參加抽獎，有機會將Dyson無線吸塵器、AirPods等多項好禮帶回家；民眾上網至來趣新北金發局臉書「我與觀光工廠的小時光」系列貼文中，分享到訪觀光工廠的照片，週週抽全家禮物卡500元。

▲新北觀光工廠多元職探教育場域簽署合作備忘錄。

新北市產業觀光促進發展協會洪啟峰理事長表示，為提供中小學生職業試探機會及擴大體驗場域，今年特地與經發局及教育局訂定合作備忘錄，攜手推動本市觀光工廠及產業文化館，共同納入多元職探教育場域，促進本市各級學校、職業試探中心及觀光工廠的產學教育交流合作，創造互利多贏的契機，還能引導新北市的孩子們探索多元興趣。暑假親子玩中學，到新北觀光工廠來場深度學習體驗之旅-觀光工廠「揪好學」！

經發局補充，新北觀光工廠與觀旅局聯手企劃，將於7月15日至7月18日在台北世貿中心展覽一館登場的夏季旅展中，推出新北觀光工廠期間限定優惠，旅展現場低於8折優惠。新北觀光工廠自7月15日起，針對喜愛自由行的旅客朋友，凡入住淡水將捷金鬱金香酒店、福容大飯店淡水漁人碼頭店及本市合法旅館及民宿，並出示住宿證明，就可享有觀光工廠優惠入場或門票折抵消費優惠。多重好康拿不完，揪來新北觀光工廠-觀光工廠「揪好康」！詳細活動資訊請密切關注「來趣新北金發局」臉書及經發局官網 (https://www.economic.ntpc.gov.tw/Api/News/Page?id=6011)。

活動資訊：

1. 輕旅行：7月13日中午12點開放報名。

活動網址： https://www.accupass.com/go/ntpcft2022

2. 觀光工廠消費滿額抽好禮：7月19日至10月30日。

3. 我與觀光工廠的小時光：7月19日至10月30日。

活動網址：「來趣新北金發局」臉書

4. 夏季旅展：7月15日至7月18日

活動地點：台北世貿中心展覽一館

5. 入住新北旅宿享觀光工廠優惠：7月15日至12月15日。