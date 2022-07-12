　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北觀光工廠輕旅行13日開放報名　揪好玩、揪好學、揪好康

▲▼新北市政府觀光工廠輕旅行記者會。（圖／新北經發局提供）

▲新北市政府攜手境內觀光工廠及產業文化館推出「趣遊新北揪工廠－2022新北觀光工廠輕旅行」活動，將於7月13日中午12點開放報名。(圖／新北市經發局提供，下同)

地方中心／新北報導

疫情趨緩，國人旅遊意願飆升，新北市政府攜手境內觀光工廠及產業文化館推出「趣遊新北揪工廠－2022新北觀光工廠輕旅行」，活動將於7月13日中午12點開放報名，還有消費滿額抽獎活動，以及配合夏季旅展及新北住宿的觀光工廠限定優惠。

新北市副市長謝政達表示，這兩年新北市觀光工廠與產業文化館，在疫情中頂著逆風艱困經營，為加速振興經濟，新北市府直接整合經濟發展局、教育局與觀光旅遊局3大資源，共同規劃「趣遊新北揪工廠-揪好玩、揪好學、揪好康！」其中最受好評的輕旅行遊程，串接觀光工廠以及特色商圈，加上青春山海線與府中舊城等特色景點，讓遊客可以用實惠價格，深度體驗新北之美。另外，在教育領域，也結合新北觀光工廠豐富的產學經驗，讓取得多元職探教育場域認證的廠家，帶領學生們更貼近實務的職業探索體驗，整合多方單位資源，使新北觀光工廠開創全新風貌。

▲▼新北市政府觀光工廠輕旅行記者會。（圖／新北經發局提供）

▲新北市副市長謝政達(右2)表示，趣遊新北揪工廠整合經濟發展局、教育局與觀光旅遊局3大資源，加速振興經濟。

經發局長何怡明表示，今年新北觀光工廠輕旅行推出699元「人文體驗一日遊」，總價值超過1,700元的省荷包方案，讓國人可以在三芝美式西部莊園與小馬近距離互動、林本源園邸穿越時空變裝遊園、永和中興街大啖韓風新滋味，還有中和華新街的沉浸式體驗緬甸文化；加上2家觀光工廠體驗旅遊以及美味午餐，豐富多元的行程絕對值回票價。另外，民眾敲碗許願的二日遊行程，今年再次強勢回歸，總價值超過4,700元的「山海星級二日遊」，一手包辦觀光工廠體驗遊程，專業導覽遊客造訪茶鄉農園，走讀生態古蹟透視新北獨特美景，更升級入住4星級酒店；新北創新升級一站式包山包海看美景，包吃包住包接送的清新小旅行，1人也只要2,999元！

另外，7月19日至10月30日到新北觀光工廠消費滿300元，就送限量觀光工廠童趣小磁鐵，還可加碼參加抽獎，有機會將Dyson無線吸塵器、AirPods等多項好禮帶回家；民眾上網至來趣新北金發局臉書「我與觀光工廠的小時光」系列貼文中，分享到訪觀光工廠的照片，週週抽全家禮物卡500元。

▲▼新北市政府觀光工廠輕旅行記者會。（圖／新北經發局提供）

▲新北觀光工廠多元職探教育場域簽署合作備忘錄。

新北市產業觀光促進發展協會洪啟峰理事長表示，為提供中小學生職業試探機會及擴大體驗場域，今年特地與經發局及教育局訂定合作備忘錄，攜手推動本市觀光工廠及產業文化館，共同納入多元職探教育場域，促進本市各級學校、職業試探中心及觀光工廠的產學教育交流合作，創造互利多贏的契機，還能引導新北市的孩子們探索多元興趣。暑假親子玩中學，到新北觀光工廠來場深度學習體驗之旅-觀光工廠「揪好學」！

經發局補充，新北觀光工廠與觀旅局聯手企劃，將於7月15日至7月18日在台北世貿中心展覽一館登場的夏季旅展中，推出新北觀光工廠期間限定優惠，旅展現場低於8折優惠。新北觀光工廠自7月15日起，針對喜愛自由行的旅客朋友，凡入住淡水將捷金鬱金香酒店、福容大飯店淡水漁人碼頭店及本市合法旅館及民宿，並出示住宿證明，就可享有觀光工廠優惠入場或門票折抵消費優惠。多重好康拿不完，揪來新北觀光工廠-觀光工廠「揪好康」！詳細活動資訊請密切關注「來趣新北金發局」臉書及經發局官網 (https://www.economic.ntpc.gov.tw/Api/News/Page?id=6011)。

活動資訊：
1. 輕旅行：7月13日中午12點開放報名。
活動網址： https://www.accupass.com/go/ntpcft2022
2. 觀光工廠消費滿額抽好禮：7月19日至10月30日。
3. 我與觀光工廠的小時光：7月19日至10月30日。
活動網址：「來趣新北金發局」臉書
4. 夏季旅展：7月15日至7月18日
活動地點：台北世貿中心展覽一館
5. 入住新北旅宿享觀光工廠優惠：7月15日至12月15日。

►墾丁夏都沙灘酒店住宿下殺5.6折！夏日旅行衝一波

ET快訊
異味竄出…隔壁情侶驚「大哥！他死了啦」　男面目全非陳屍床上
安倍父親「也在67歲去世」！曾告誡他：要抱著死亡的覺悟從政
快訊／國3南下車禍！2大2小撞成一團　1人命危
9歲女童賣淫片遭外流！狠媽為「2500元」親自拍攝
快訊／國安基金護盤助攻！台指期夜盤衝破萬四　急漲318點
台股5000億活水！國安基金第8次護盤　最快明日進場

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快訊／國道3南下192.3K車禍！2大2小撞成一團　1人命危3人受傷

新北觀光工廠輕旅行13日開放報名　揪好玩、揪好學、揪好康

新北畜牧場自主檢驗排放水　簡易水質檢測試劑更快速

快訊／嘉義民雄金龍製香廠鐵皮屋大火　濃煙不斷

淡水漁樂趣「三芝浪漫灣」開跑　體驗深度旅遊打卡新景點

偷拍小女友裸照上傳7個A片群組　渣男得坐牢＋賠60萬元

《大魏小故事》客語動畫　7／15台灣解嚴紀念日中壢放映

屏東縣府「網路安全．性不性有你」活動　提醒暑假嚴防性暴力

師大大傳所媒體素養營　「密室逃脫」培養屏東學子體識讀力

勞動部TTQS人才發展品質管理系統評核　台南奪三金

任容萱親吻模特男友洩戀情！　他甜告白：有多幸運遇到她

《人氣歌謠》攝影師「沉浸式運鏡」　打造神舞台「偶像們很努力，所以要拍好」

巴拿馬壯漢扮「安妮亞」　扭腹肌撒嬌喊：好寂寞

墨西哥辣椒→剝皮辣椒 妻怒做「寒酸捲餅」報復

醉漢闖社區尿尿倒停車場入口　住戶返家輾斃過失致死送辦！

台中30年麥當勞正式熄燈！　民眾擠門口搶拍：青春沒了

送貨遇鬥牛犬問：友善嗎？　見牠「搖尾回應」結局暖翻

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

媽用飯蛋糕幫兒慶生！　一句「把飯吃完」他淚崩

休旅車私裝紅藍警示燈　緊跟救護車5公里6違規

快訊／國道3南下192.3K車禍！2大2小撞成一團　1人命危3人受傷

新北觀光工廠輕旅行13日開放報名　揪好玩、揪好學、揪好康

新北畜牧場自主檢驗排放水　簡易水質檢測試劑更快速

快訊／嘉義民雄金龍製香廠鐵皮屋大火　濃煙不斷

淡水漁樂趣「三芝浪漫灣」開跑　體驗深度旅遊打卡新景點

偷拍小女友裸照上傳7個A片群組　渣男得坐牢＋賠60萬元

《大魏小故事》客語動畫　7／15台灣解嚴紀念日中壢放映

屏東縣府「網路安全．性不性有你」活動　提醒暑假嚴防性暴力

師大大傳所媒體素養營　「密室逃脫」培養屏東學子體識讀力

勞動部TTQS人才發展品質管理系統評核　台南奪三金

星寶董座涉炒自家股　「帝寶劉媽媽御用律師」移送北檢　

小蘭嶼「火燒島」目擊者傻眼：火光越來越大　消防局回應了

福來喜超大號全壘打差點扛出場外好興奮　拿MVP嚇到了

中經院揭示產業營運展望　製造業、非製造業下半年有望好轉

安倍晉三遭槍擊　犯嫌移動到開槍中間竟有9秒

台達電連2月營收突破300億大關　6月、Q2營收雙創新高！

TORO拍片慶ENERGY出道20年！　洩合體心聲：我比你們還想要實現

台灣硬性規定戴泳帽「連光頭都要」　吳怡霈：離不離譜？

安倍晉三父親「也在67歲去世」！曾告誡他：要抱著死亡的覺悟從政

苦蹲二軍為何不打包回家？福來喜：我是很多人的榜樣

男女三寶「碰碰愛」！2人躺地翻滾 網讚療癒：怎麼那麼粗魯～

地方熱門新聞

電動自行車11月起須掛牌上路　酒駕超速均罰

快訊／國3南下撞一團　1命危3傷

嘉義民雄金龍製香廠火警　濃煙不斷

小女友遭偷拍裸照上傳7個A片群組　

南警青春宣導舞力四射

台中30年麥當勞晚間正式熄燈

失聯越南移工深夜騎車違規警起獲安毒

新北人獨登台南大棟山迷途走至嘉義

「林靖冠當選！」柯P高歌成焦點

智堅論文門　「桃園新選風」籲市民

龜山區605公車停駛　市府評估另闢新路線

台南學甲警查獲安毒

親子消暑趣！　桃園開放公園夏日戲水

媽祖起駕　地瓜球雪乳闆娘怨「人潮明顯少」

更多熱門

相關新聞

LIVE／柯文哲、侯友宜談2025世壯運

LIVE／柯文哲、侯友宜談2025世壯運

2025世界壯年運動會將於2025年5月中下旬在雙北市舉辦，台北市長柯文哲、新北市長侯友宜已為此碰面開會多次，20日下午由侯友宜親自到北市府拜會柯文哲進行深入討論，並於會後一同接受媒體聯訪，由《東森新媒體ETtoday》直播。

最美單車停靠站！海巡哨所海景咖啡廳

最美單車停靠站！海巡哨所海景咖啡廳

恩恩爸不滿消防局只給譯文　119執勤員貼文指出真正原因

恩恩爸不滿消防局只給譯文　119執勤員貼文指出真正原因

韋安／怪不得侯友宜「火大」？

韋安／怪不得侯友宜「火大」？

暗黑版日租套房挨罰10萬　房東牽拖訂房網慘被打臉

暗黑版日租套房挨罰10萬　房東牽拖訂房網慘被打臉

關鍵字：

新北觀光工廠新北市政府新北旅遊

讀者迴響

熱門新聞

野生「大咖夫妻」逛墾丁大街求偶遇！

本土劇床戲播出「尺度太大急打馬賽克」！

體育署加碼推30萬份千元動滋健身券

50歲單身漢撿到女嬰…養女25年後變「億萬CEO」！

跟妹共浴！男友扯：沒感覺　妹子傻眼了

1週愛愛幾次才正常？泌尿醫曝「超羞黃金公式」

不是孤僻！「單純討厭社交」星座名單曝光

即／安倍葬禮現場出現「中華民國國旗」！

目睹女友被性侵　男把他分屍洩恨

發現5歲兒不是親生！爸爸直接遺棄幼稚園

姊弟一起刮陰毛！他幫做羞羞1事」：很開放

林俊傑突官宣喜訊！上萬網友一看暴動了

戀愛實境秀驚見「1女尬2男肉體調情」！主持人超火大

懷雙胞胎「只生出一個」　許孟哲妻首吐痛心真相

月入45K男提親　女友爸要216萬聘金：不拿吃虧

更多

最夯影音

更多
任容萱親吻模特男友洩戀情！　他甜告白：有多幸運遇到她

任容萱親吻模特男友洩戀情！　他甜告白：有多幸運遇到她
《人氣歌謠》攝影師「沉浸式運鏡」　打造神舞台「偶像們很努力，所以要拍好」

《人氣歌謠》攝影師「沉浸式運鏡」　打造神舞台「偶像們很努力，所以要拍好」

巴拿馬壯漢扮「安妮亞」　扭腹肌撒嬌喊：好寂寞

巴拿馬壯漢扮「安妮亞」　扭腹肌撒嬌喊：好寂寞

墨西哥辣椒→剝皮辣椒 妻怒做「寒酸捲餅」報復

墨西哥辣椒→剝皮辣椒 妻怒做「寒酸捲餅」報復

醉漢闖社區尿尿倒停車場入口　住戶返家輾斃過失致死送辦！

醉漢闖社區尿尿倒停車場入口　住戶返家輾斃過失致死送辦！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面