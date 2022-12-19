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預算6千嫌寒酸！女友過生日「給2條公式」　全職考生崩潰了

▲9,生日,歲數。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友目前是全職考生，僅偶爾在自家店代班，賺基本生活費，眼看女友生日在1個多月後，原本他咬牙擠出6千元預算；然而，對方不僅要求請吃飯加蛋糕，還要送上昂貴禮物或入住高檔飯店，且態度非常強硬，甚至質疑「為何不能花到1萬元？」讓他有苦說不出。

男網友在Dcard提到，原本他在外商公司工作，後來辭職考公職，目前是全職考生，不過每個月會在自家店代班幾天，賺取生活費，基本上沒跟家裡拿錢。

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他接著說，女友生日就在下個月，但剛好連續兩個月都有朋友結婚，給出不少份子錢，也要預留過年給家人的紅包，所以生日禮物的預算，最多只能6千左右；不過，女友給出兩個慶生的選項，其一是「送（貴）禮物+請吃飯+蛋糕」，或是「住（貴）飯店+送（便宜）禮物+請吃飯+蛋糕」。

原po直言，送禮物的部分，他覺得沒問題，請吃飯、蛋糕也OK，但預算要在他目前能力所及的範圍內，「問題來了，女友覺得要先給她看過送什麼，再來又嫌價格便宜，還說1萬多或1萬上下不行嗎？」

▲▼示意圖,抓姦,嫖妓,小三,外遇,出軌。（圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

儘管男網友努力解釋目前處境，女友仍不妥協，並舉了一些住宿、包包、外套的例子，「我很認真地照她要求的那些品牌，找給她看了，但又不知道為什麼，她一直說我是不是不想幫她過生日，後來我找了其他類似的，她又嫌太便宜，我到底該怎麼做？」

對此，網友們一面倒勸放生，「懇請大家不要再養出這種公主了，想要大禮去找爸媽要或是自己賺，男友沒有義務花錢供奉妳，通常這種伸手要東西的女生都又笨又普，還自以為很值錢」、「分手吧真的」、「你就只是她的ATM而已，這種女人有什麼好留戀的，直接分啊，禮物都省了」、「建議在她生日當天分手」。

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